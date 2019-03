La possibile batteria di Samsung Galaxy A20 o A20e suggerisce uno smartphone compatto

tuttoandroid

(Di lunedì 11 marzo 2019) Una foto potrebbe aver rivelato la capacità delladiA20 e/o, e questo potrebbe aiutarci a definire le dimensioni dello (o degli)L'articolo LadiA20 ounoproviene da TuttoAndroid.

w_rizzetto : .@Tesla propone di ricaricare 120 km di autonomia in 5 minuti. Il futuro della mobilità è ora. Ma noi,in Italia,ter… - starryvnight : @holdinontoshawn Non ne ho idea hahaha cerco sempre di tenere le mie cose il più bene possibile, e se la batteria d… - MarcoDeDonno1 : @MacProslo @AudiIT @GimsSwiss Con la tecnologia e la produzione di scala attuale non è possibile. La sola batteria costa 10.000€ almeno. -