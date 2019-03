Isola dei famosi | il silenzio di Alessia Marcuzzi su Fogli scatena le polemiche sul web

Blastingnews

(Di lunedì 11 marzo 2019) È tutto pronto per la nona puntata dell'dei, che Canale 5 trasmetterà oggi 11 marzo in prima serata. Si tratta dell'appuntamento più atteso di questa edizione, caratterizzata da ascolti insoddisfacenti e costanti. L'ultima di esse riguarda l'intervento di Fabrizio Corona, avvenuto lo scorso anno attraverso un video diretto a Riccardo. In esso, l'ex re dei paparazzi ha informato il cantante del tradimento della moglie Karin Trentini e le sue parole hannoto le lacrime di, umiliato pubblicamente in diretta televisiva. Tale video hato un vero terremoto in Mediaset, con il licenziamento del capo-progetto Cristina Farina e di alcuni autori. Il pubblico del programma si è espresso duramente contro chi ha permesso un simile scempio, rivolgendo pesanti critiche anche nei confronti di. Quest'ultima, infatti, non ha preso le ...

