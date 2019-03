Guida ubriaco - patente ritirata a Defrel : ANSA, - GENOVA, 11 MAR - Notte 'brava' con schianto in auto e patente ritirata per l'attaccante della Sampdoria Grégoire Defrel. Secondo quanto ricostruito, il calciatore è scappato a un controllo ...

Incidente Defrel - notte di follia per l’attaccante della Samp : ubriaco alla Guida - ritirata la patente [FOTO] : Incidente Defrel – Grande paura per l’attaccante della Sampdoria Defrel, per il calciatore blucerchiato fino al momento la stagione non è stata entusiasmante in più adesso deve fare i conti con qualche problema fuori dal campo. Brutto Incidente nelle ultime ore, l’attaccante francese si è schiantato con la sua auto dopo aver tentato di evitare un controllo di Polizia a Genova, nei pressi di Corso Europa, il calciatore era ...

Vicenza - ubriaco alla Guida travolge un bambino : arto inferiore amputato : Vittima innocente di un autista ubriaco, dovrà vivere, se si salva, con una grave menomazione. A Thiago, un bambino di appena 14 mesi, è stata amputata la gamba destra dopo che è stato centrato in pieno dall'autocarro di Pietro Dal Santo, muratore 58enne, completamente brillo alla guida. L'uomo, venerdì pomeriggio ha forzato un posto di blocco a Marostica, comune in provincia di Vicenza. Thiago che era con la madre a gustare un gelato vicino a ...

Francesco - morto a 16 anni : “Tornava da una festa - il ragazzo ubriaco alla Guida unico maggiorenne” : Un ragazzo di 16 anni, Francesco Pio Talarico, è morto la scorsa notte in un incidente stradale a San Donato di Ninea, nel cosentino, mentre viaggiava a bordo di un'auto insieme ad altri quattro giovani. Il conducente della vettura, Francesco Fata, di 25 anni, risultato ubriaco, è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri con l'accusa di omicidio stradale.--L'incidente é avvenuto lungo la strada provinciale 132, in località ...

Sua moglie vuole impedirgli di Guidare ubriaco : lui uccide lei e due amici : Michael Martin Barnhill aveva appena partecipato alla festa di compleanno della moglie, dove si era ubriacato: la donna ha tentato di impedirgli di mettersi alla guida e lui l'ha uccisa.Continua a leggere

Addio Francesco Pio Talarico - 16 anni - morto in un incidente : il Guidatore era ubriaco : L'adolescente ieri sera era a bordo di un fuoristrada che si è schiantato nel comune di San Donato di Ninea: alla guida un 24enne risultato positivo all'alcol test.Continua a leggere

Auto sbanda - muore sedicenne. L'uomo alla Guida era ubriaco : Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale che si è verificato nella notte sulla strada provinciale 132 in località Arcomano del comune di San Donato di Ninea (Cosenza). Erano cinque le persone che viaggiavano a bordo di un fuoristrada che è sbandato. Francesco Pio Talarico, sedicenne, ha perso la vita mentre un'altra persona è rimasta gravemente ferita ed è ricoverata nell'ospedale di Cosenza. Feriti ...

Incidente mortale a Porto Recanati - famiglia distrutta : chi è il marocchino che Guidava ubriaco e drogato - Ultime Notizie Flash : Era ubriaco e drogato il marocchino che ha provocato il terribile Incidente mortale tra sabato e domenica. I bimbi feriti sono in prognosi riservata

Porto Recanati : alla Guida drogato - ubriaco e senza patente ha ucciso due genitori : Tornavano da una festa di carnevale. Le loro vite sono state spezzate non per una fatalità. Il dolore per la tragedia, si abbina alla rabbia di una collettività: l'uomo che sabato notte ha provocato la morte di Gianluca Carotti, di 47 anni, e della compagna Elisa Del Vicario, di 40, invadendo con la sua auto la corsia opposta sulla statale adriatica a Porto Recanati, nelle Marche, era alla guida drogato, ubriaco e senza patente. I figli della ...

Benevento - ubriaco Guidava scuolabus pieno di bimbi : intervengono le forze dell'ordine : Si sarebbe potuta trasformare in una vera e propria tragedia se non fosse stato per il pronto intervento degli agenti della Polizia stradale di Benevento, che hanno fermato l'autobus che stava trasportando decine e decine di bambini, scoprendo che l'autista era alla guida praticamente ubriaco. L'uomo, infatti, secondo quanto riferisce il sito Fanpage.it, aveva un tasso alcolemico nel sangue che era superiore a quello che è consentito attualmente ...

Guidava ubriaco - un denunciato a Vittoria : Vittoria - Nell'ambito del già avviato piano di potenziamento del controllo del territorio, che ha visto un aumento delle pattuglie presenti, una particolare attenzione viene dedicata altresì alla ...

Ubriaco alla Guida - finisce sul tettuccio dell’auto di Reuben : bimbo muore all’istante : Andrew Vass, 31enne inglese, avrebbe tentato di sorpassare un camion, ma ha perso il controllo della sua auto, poi volata sulla vettura dove si trovava il piccolo. "Sto andando in prigione di sicuro, non posso credere di aver ucciso un bambino", sono state le prime parole dell'uomo.Continua a leggere

Treviso - al volante ubriaco “ma Guidava piano e non ha provocato incidenti” : assolto : Un automobilista di 33 anni residente a Spresiano (Treviso) è stato assolto in via definitiva dopo essere stato beccato al volante, nel 2016, dopo aver bevuto un po’ troppo. Il motivo? “Particolare tenuità” del reato: guidava piano, non ha provocato incidenti ed è stato collaborativo con la polizia stradale.Continua a leggere

Nigeriano Guida ubriaco : finisce sui binari del treno e poi picchia i carabinieri : Un Nigeriano è entrato dentro la stazione ferroviaria di Lentate sul Seveso (Monza e Brianza) alla guida della sua automobile e una volta perso il controllo del volante, percorrendo la banchina - fortunatamente deserta -, è finito con la macchina sui binari, bloccando per oltre due ore e mezza la circolazione trenord.Il fatto attorno alle ore 22 di domenica sera e l'uomo, incensurato, è stato raggiunto dalle forze dell'ordine, allertate da ...