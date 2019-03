Bari | anziano investito e ucciso mentre attraversa la strada | arrestato un 22enne

Blastingnews

(Di lunedì 11 marzo 2019) Una terribile tragedia si è verificata ieri intorno alle ore 20:00 a Capurso, piccolo centro alle porte di, dove undi 91 anni, Marco De Benedictis è stato in vestito da un'automobile condotta da undel posto, le cui generalità ovviamente per motivi di privacy non sono state rivelate. L'è stato immediatamente soccorso da un'ambulanza del 118, ma purtroppo non ce l'ha fatta ed è spirato intorno alla mezzanotte all'ospedale "Di Venere", sito nello stesso capoluogo regionale pugliese. Il dramma ha sconvolto la piccola cittadina barese. Al momento il giovane è agli arresti domiciliari,invece i famigliari della vittima sono sconvolti.Il giovanestanotte I Carabinieri hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare questa notte intorno alle 3:00, dopo che i sanitari hanno confermato il decesso del povero 91enne. Stando a quanto riporta la ...

MediasetTgcom24 : Bari, gli rubano l'auto con il cane all'interno: anziano disperato #Bari - MediasetTgcom24 : La domanda è: ma come si può fare una cosa del genere ad un anziano che 'non smette di piangere un attimo'? - TerzoTempo54 : RT @massimo4951: Bari: Gli rubano l'auto con il cane dentro. Anziano disperato: 'È tutto quello che ho' -