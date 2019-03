Una vipera lo morde, si mette in auto per andare in ospedale e si schianta

(Di domenica 10 marzo 2019) Unal'ha morso a una mano nelle campagne di Corleone, in Sicilia, lui è salito inper raggiungere l'più vicino e, mentre era in viaggio, ha avuto un malore. Soccorso, è ricoverato in gravi condizioni. E' quanto accaduto a Rosario Li Causi, 64 anni, che stava raccogliendo asparagi ai bordi della Palermo-Sciacca, quando il rettile lo ha punto.L'uomo ha tentato di arrivare in, ma si è sentito male mentre era alla guida, andandosi are con la suamobile. Li Causi è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in elisoccorso all'Civico. I medici dicono che le sue condizioni sono molto gravi.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...