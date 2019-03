NBA 2019 - i risultati della notte (9 marzo) : Gallinari c’è e i Clippers vedono i playoff. Golden State vince lo Scontro diretto - Houston supera Philadelphia : Nove partite nella notte NBA. I Los Angeles Clippers vedono i playoff sempre più vicini dopo aver ottenuto la quarta vittoria consecutiva, superando 118-110 gli Oklahoma City Thunder. Un successo importante per la squadra di Doc Rivers, che certifica il proprio settimo posto. Super prestazione di Lou Williams, che mette a referto 40 punti, 7 rimbalzi e 5 assist, uscendo dalla panchina, ma tra i grandi protagonisti c’è anche Danilo ...

Bayern Monaco - Beckenbauer non ha dubbi : la Bundesliga si deciderà nello Scontro diretto con il Dortmund : Il presidente onorario dei bavaresi ha parlato della Bundesliga, sottolineando che tutto si deciderà nello scontro diretto tra Bayern e Borussia La Bundesliga “si deciderà i 6 aprile”. Parola di Franz Beckenbauer, presidente onorario del Bayern Monaco che vede nel match tra i bavaresi e il Borussia Dortmund la partita decisiva per l’assegnazione del campionato tedesco. AFP/LaPresse Nelle ultime settimane i campioni di ...

LIVE Napoli-Juventus - Serie A 2019 in DIRETTA : Scontro diretto per lo scudetto al San Paolo : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Napoli-Juventus, big match del campionato di calcio di Serie A. Al San Paolo va in scena una grande classica del “Pallone” nostrano e ci si gioca una fetta di “scudetto” importante. La Vecchia Signora sta dominando il torneo nazionale con un cammino da record. I bianconeri sono imbattuti e hanno ottenuto ben 69 punti dei 75 disponibili, vincendo 22 gare su 25 (prima squadra a ...

Hockey ghiaccio - Alps 2019 : Asiago si aggiudica lo Scontro diretto con Ritten - colpo di Milano in casa di Vipiteno - vittoria di Valpusteria - Cortina perde ai rigori - disfatta Fassa : Serata ricca di match di Alps League quella di oggi. Su tutti lo scontro diretto per il quarto posto in classifica tra Ritten e Asiago, vinto dagli ospiti con il punteggio di 5-4. L’altro derby di giornata, Vipiteno-Milano, ha visto la clamorosa vittoria dei meneghini per 3-2, che restano penultimi. Valpusteria continua a vincere, stavolta a Kitzbuhel per 4-3 al supplementare. Cortina cede ai rigori con gli austriaci del Feldkirch dopo il ...

Hockey ghiaccio - Alps 2019 : Asiago si aggiudica lo Scontro diretto con Ritten - colpo di Milano in casa di Vipiteno - vittoria di Valpusteria - Cortina perde ai rigori - disfatta Fassa : Serata ricca di match di Alps League quella di oggi. Su tutti lo scontro diretto per il quarto posto in classifica tra Ritten e Asiago, vinto dagli ospiti con il punteggio di 5-4. L’altro derby di giornata, Vipiteno-Milano, ha visto la clamorosa vittoria dei meneghini per 3-2, che restano penultimi. Valpusteria continua a vincere, stavolta a Kitzbuhel per 4-3 al supplementare. Cortina cede ai rigori con gli austriaci del Feldkirch dopo il ...

Serie A Genoa - Prandelli : «Frosinone? Sarà uno Scontro diretto» : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/Serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', GENOVA - " A bbiamo lavorato bene in settimana. Mi aspetto uno stadio carico a ...

Allegri : 'Troppe scorie dopo Atletico-Juve. Napoli? Lo Scontro diretto ci servirà come test per la Champions' : L'allenatore della Juventus , Massimiliano Allegri, ha parlato a Sky Sport per commentare la vittoria per 1-0 ottenuta contro il Bologna. IL POST-CHAMPIONS - 'E' normale che ci fosse qualche scoria, anzi più di qualche scoria, dopo la partita di mercoledì con l'...

LIVE Galles-Inghilterra 0-0 rugby - Sei Nazioni 2019 in DIRETTA : Scontro diretto che vale la vittoria finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata del Sei Nazioni 2019: dopo una settimana di pausa si torna a giocare, c’è la sfida più interessante sicuramente in quel di Cardiff: al Principality Stadium si affrontano i padroni di casa del Galles e l’Inghilterra nella partita che molto probabilmente può decidere la vincitrice del Toreno. Le due nazionali britanniche sono infatti le uniche che hanno vinto i primi due ...

LIVE Galles-Inghilterra rugby - Sei Nazioni 2019 in DIRETTA : Scontro diretto che vale la vittoria finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata del Sei Nazioni 2019: dopo una settimana di pausa si torna a giocare, c’è la sfida più interessante sicuramente in quel di Cardiff: al Principality Stadium si affrontano i padroni di casa del Galles e l’Inghilterra nella partita che molto probabilmente può decidere la vincitrice del Toreno. Le due nazionali britanniche sono infatti le uniche che hanno vinto i primi due ...

Rugby - Sei Nazioni femminile 2019 : l’Italia si gioca il podio contro l’Irlanda. Scontro diretto decisivo per il terzo posto : Un pareggio che lascia sicuramente l’amaro in bocca. La Nazionale italiana di Rugby femminile ha raggiunto nell’ultimo periodo livelli davvero impensabili: imbattuta nelle ultime quattro partite del Sei Nazioni (tra quello del 2018 e quello del 2019), la squadra guidata da Andrea Di Giandomenico partiva nettamente favorita con il Galles due settimane fa, a caccia di una vittoria in quel di Lecce che sarebbe valsa il primo posto in ...

LIVE Italia-Ungheria basket - Qualificazioni Mondiali 2019 in DIRETTA : gli azzurri si giocano tutto - Scontro diretto da dentro o fuori : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Ungheria, match valido come quinta gara della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. Si gioca a Varese, ed è una prima volta assoluta a LIVEllo ufficiale per la Nazionale in una delle città simbolo del basket nostrano. Non ci si può nascondere: da questa partita passa, per abbondante misura, la qualificazione dell’Italia alla rassegna iridata, 13 anni dopo ...

Piazzapulita - Scontro De Angelis-Giordano : ‘Sei sensibile al clima di intolleranza’ - ‘Io xenofobo?’. E l’ex direttore se ne va : scontro durante la puntata di Piazzapulita su La7 tra il giornalista dell’Huffington Post, Alessandro De Angelis, e l’ex direttore del Tg4, Mario Giordano. “I Cinque Stelle hanno avvalorato con questo voto una svolta xenofoba”, commenta De Angelis parlando del voto sulla piattaforma Rousseau riguardante il caso della nave Diciotti. “Dov’è la xenofobia?”, risponde Giordano. De Angelis chiede di non ...

Scontro fra Mario Giordano e Alessandro De Angelis a Piazzapulita - il direttore del Tg4 lascia lo studio : Confronto acceso nel corso di Piazzapulita fra il direttore del Tg4, Mario Giordano, e il vice direttore di Huffpost Alessandro De Angelis. "Mi rendo conto che per te è difficile, che sei molto sensibile a questo clima di intolleranza che c'è nel Paese, ma fammi finire" afferma De Angelis rivolgendosi a Giordano, che sbotta: "Ma come ti permetti? Come ti permetti?".La pietra della discordia è il voto sul caso Diciotti, con ...

Napoli-Juve - Alvino sullo Scontro diretto : 'Senza tifo siamo come gli altri' : Dopo la cocente sconfitta subita dalla Juventus nella gara di Champions League contro l'Atletico di Madrid di Diego Simeone al centro dell'attenzione di Squadra e tifosi ritorna il campionato di Serie A. Ed in particolare lo scontro diretto con il Napoli di Carlo Ancelotti che potrebbe assegnare con largo anticipo l'ottavo scudetto consecutivo alla Vecchia Signora, infondendogli rinnovate energie per affrontare la partita di ritorno con ...