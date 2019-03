Sconcerti sulla Juve | ' Il 2-0 è un risultato meno punitivo di un tempo'

Blastingnews

(Di domenica 10 marzo 2019) Il campionato di calcio di Serie A è giunto alla 27ª giornata e anche questo week end, Mario, nell'intervista rilasciata durante 'Live Show', in onda su RMC, ha fatto il puntosituazione dei top club italiani.I presupposti per la rimonta Lantus, venerdì scorso contro l'Udinese, ha schierato le seconde linee per far riposare i titolarissimi in vista del match clou contro l'Atletico Madrid. In merito, l'opinionista ha affermato che la gestione degli uomini spetta solo ad Allegri, il quale ha evitato l'impiego dei senatori forse per paura di infortuni. La squadra, seppur rimaneggiata, non ha deluso, anzi è stata protagonista di una grande prova di carattere: 'È stata una dimostrazione di forza importante'. In vista dell'ottavo di ritorno di Champions League contro i colchoneros, in programma martedì 12 presso l'Allianz Stadium, peserà molto l'assenza di Alex Sandro ...

areanapoliit : Sconcerti: ''Bene il Milan, la Juventus mi ha sorpreso. Il mio pensiero sulla stagione del Napoli'' - SiamoPartenopei : Sconcerti: 'Bene il Milan, la Juventus mi ha sorpreso. Il mio pensiero sulla stagione del Napoli' - NadiaCesa : RT @Anna_1897: @Annamariamimmo E dovrebbero prendere tutti le distanze @kisskissnapoli compresa. Ha un pubblico che lo segue, incita odio v… -