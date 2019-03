Napoli | contro il Sassuolo Ancelotti non va oltre il pareggio | 1-1 | salva Insigne

Il Napoli fa 0-0 (primo tempo) contro un buon Sassuolo : Se non segni, c’è poco da fare. Ancelotti schiera il Napoli a trazione offensiva, con Insigne Mertens Verdi e Ounas, ma il Napoli torna a essere impreciso sotto porta contro un buon Sassuolo schierato bene e diligente in campo. La squadra di De Zerbi non gioca più alla garibaldina, soprattutto in fase di non possesso. Quando hanno il pallone, gli uomini di casa provano a giocare e mettono in evidenza Boga che è un bel giocatore. Il ...

Sassuolo - Carnevali si sbilancia : la partita contro il Napoli ed il mercato : “Il Sassuolo contro il Napoli vuole portare a casa qualcosa in piu’ rispetto agli ultimi anni. Sara’ una gara dura e speriamo di rendere la vita difficile ad un Napoli che e’ tra le squadre piu’ in forma del campionato”. Sono le dichiarazioni di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo in vista della partita contro il Napoli. “Quest’anno abbiamo cambiato molto, a partire dalla ...

Il Napoli ha vinto 3-0 contro il Salisburgo nell’andata degli ottavi di Europa League : Il Napoli ha vinto 3-0 contro il Salisburgo nell’andata degli ottavi di Europa League giocata oggi a Napoli. Il Napoli è passato in vantaggio quasi subito, segnando al decimo minuto con Milik e raddoppiando al 18esimo con Ruiz. Il terzo

Napoli al San Paolo contro il Salisburgo : Serata europea per il Napoli di Ancelotti. Alla squadra azzurra rimane come obiettivo stagionale solo l’Europa. I campani sono impegnati

Europa League : Napoli - «1» solido contro il Salisburgo : ROMA - Quote in discesa per il primo round del Napoli negli ottavi di Europa League, contro il Salisburgo. Gli austriaci sono primi nel loro campionato, ma gli azzurri possono contare su un ...

Napoli - abuso della Circumvesuviana : i parenti degli arrestati contro i giornalisti : Continuano spedite le indagini su quanto successo ieri sera, intorno alle ore 18:00, alla stazione della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano, dove una 24enne è stata aggredita da tre ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 20 anni. Gli stessi sono stati arrestati questa mattina dalla Polizia, che è giunta a loro dopo aver visionato i filmati delle telecamere di sorveglianza. L'accusa nei loro confronti è gravissima: violenza sessuale di ...

Napoli : le parole di Ancelotti e Zielinski alla vigilia della sfida contro il Salisburgo : vigilia di Europa League per il Napoli che, domani sera alle 21, affronterà il Salisburgo al San Paolo. In conferenza stampa l’allenatore dei partenopei Carlo Ancelotti. Sull’aria che si respira in casa azzurra il mister ha detto: “L’ambiente è sereno e motivato. La squadra sa quello che deve fare e che non sarà una partita facile”. Il tecnico è ritornato sull’errore dal dischetto di Insigne contro la ...

Napoli - tifosi contro Ancelotti : “Con Sarri era meglio” : Non è andata giù a molti tifosi napoletani la sconfitta interna di ieri sera contro la Juventus. Nonostante un’ottima prestazione, tante occasioni create ed il rigore fallito, sui social si è scatenata l’ira dei supporters partenopei contro il proprio allenatore. Tra i commenti negativi: “A questo punto lo posso affermare con certezza: il Napoli di Sarri e’ molto meglio di quello di Ancelotti“, ...

Ds Treviglio contro Napoli - Fip indaga : Il ds del club di serie A/2 è un tifoso juventino e dopo aver visto la partita di ieri sera al San Paolo ha scritto questo: "A Milano Koulibaly viene fischiato e viene giù il mondo. Stasera lo stesso ...

'Disarmiamo Napoli' - anche Morra firma la petizione contro il crimine : anche il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra ha firmato l'appello 'Disarmiamo Napoli' sulla piattaforma Change.org che ha raggiunto le 28mila firme. 'Il giornalista Sandro Ruotolo e ...

Napoli-Juventus - Ancelotti : “Rosso a Meret? Episodio molto controverso” : NAPOLI JUVENTUS 1-2 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato della sconfitta contro la Juventus partendo dal cartellino rosso a Meret: “Episodio molto controverso. Di sicuro non l’ha toccato, non credo poi che sia un tentativo di fare fallo. Posso anche accettare che venga […] L'articolo Napoli-Juventus, Ancelotti: “Rosso a Meret? Episodio molto ...

Il Napoli domina contro la Juventus - solo l’inesistente espulsione di Meret regala la vittoria ad Allegri : lezione di calcio di Ancelotti [FOTO] : 1/43 Cafaro/LaPresse ...

Al San Paolo decisivo il rosso di Meret : in parità numerica dominio Napoli - ma i 20 minuti in 11 contro 10 regalano il successo alla Juve : Il San Paolo quest’oggi è stato lo scenario del big match di campionato tra Napoli e Juventus, vinto dai bianconeri per 2-1 al termine di una sfida dalle mille emozioni Napoli e Juventus si sono date battaglia questa sera allo stadio Olimpico in una gara molto appassionante e ricca di colpi di scena, terminata 1-2 per i bianconeri. Dopo un inizio in sordina, nel quale le due squadre si stavano studiando, l’espulsione molto ...

LIVE Napoli-Juventus - Serie A 2019 in DIRETTA : scontro diretto per lo scudetto al San Paolo : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Napoli-Juventus, big match del campionato di calcio di Serie A. Al San Paolo va in scena una grande classica del “Pallone” nostrano e ci si gioca una fetta di “scudetto” importante. La Vecchia Signora sta dominando il torneo nazionale con un cammino da record. I bianconeri sono imbattuti e hanno ottenuto ben 69 punti dei 75 disponibili, vincendo 22 gare su 25 (prima squadra a ...