Moto2 Qatar | trionfo col brivido per Baldassarri

Moto2 - Risultato GP Qatar 2019 : IMMENSO Lorenzo Baldassarri! Vittoria da batticuore - Luthi beffato di un soffio! : Un fulmine nel deserto di Losail. Lorenzo Baldassarri ha vinto il GP del Qatar 2019, prima tappa del Mondiale Moto2: il pilota della Flexbox HP 40 ha ottenuto il terzo successo in carriera dopo essersi imposto a Misano nel 2016 e a Jerez lo scorso anno. Un sigillo d’autore per il 22enne che ha interpretato la gara in maniera davvero meravigliosa: prende il comando delle operazioni nel corso del secondo giro, guadagna un piccolo margine e ...

GP Qatar 2019 - risultati warm-up Moto2 e Moto3 : Canet e Gardner dettano il passo - ottimi riscontri per gli italiani di punta : Si è appena chiuso il warm-up del Gran Premio del Qatar per quanto riguarda le classi Moto2 e Moto3, con il tedesco Remy Gardner e lo spagnolo Aron Canet che hanno stampato il miglior tempo del turno mostrando un passo gara molto convincente in vista delle gare del pomeriggio. Nella minima cilindrata è stato l’iberico Aron Canet a portare la sua KTM del Team Sterilgarda Max Racing al comando della graduatoria in 2’06″097 dopo ...

LIVE Moto2 - GP Qatar 2019 in DIRETTA : warm-up e gara in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio del Qatar 2019, prima tappa del Mondiale di Moto2. Finalmente è giunto il momento del primo vero confronto diretto tra i piloti della classe di mezzo, che si contenderanno i primi 25 punti in palio del Campionato sulla pista di Losail, in Qatar. Alla luce dei test e delle qualifiche, si preannuncia un Mondiale ed un GP molto equilibrato e combattuto con molti possibili pretendenti al ...

VIDEO Moto2 - gli highlights delle qualifiche GP Qatar 2019 : riviviamo le immagini del time-attack a Losail : Come inizio, per Marcel Schrotter, non c’è davvero di che lamentarsi. Il pilota tedesco classe 1993 del team Kalex Dynavolt, infatti, centra una splendida pole position del Gran Premio del Qatar 2019 della Moto2, la prima della sua carriera. Il nativo di Vilgertshofen conferma di avere un passo straordinario sulla pista di Losail, andando a fissare un eccezionale 1:58.585 che gli garantisce la partenza al palo per la corsa di ...

Moto2 – Una reginetta nel paddock - Miss Italia ospite speciale del team Italtrans Racing in Qatar : Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018, ospite in Qatar dell’Italtrans Racing team In occasione del primo appuntamento del Motomondiale, Miss Italia 2018 è ospite del dell’Italtrans Racing team. Insieme a Lewis Hamilton, nel paddock di Moto3, Moto2 e MotoGp si aggira infatti la bellissima Carlotta Maggiorana. Volata in Qatar per assistere alla prima qualifica e alla prima gara della stagione del campionato mondiale di MotoGp la ...

Moto2 - Risultati Qualifiche GP Qatar 2019 : Marcel Schrotter centra la pole su Vierge - poi Baldassarri e Marini : Come inizio, per Marcel Schrotter, non c’è davvero di che lamentarsi. Il pilota tedesco classe 1993 del team Kalex Dynavolt, infatti, centra una splendida pole position del Gran Premio del Qatar 2019 della Moto2, la prima della sua carriera. Il nativo di Vilgertshofen conferma di avere un passo straordinario sulla pista di Losail, andando a fissare un eccezionale 1:58.585 che gli garantisce la partenza al palo per la corsa di ...

Moto2 - GP Qatar : le Libere 3 di Marini e Bulega : Il Programma del weekend su Sky Sport MotoGP Sabato 9 marzo Qualifiche - Moto3 ore 15.30 Qualifiche - Moto2 ore 16.25 Domenica 9 marzo Gara " Moto3 ore 15.00 Gara " Moto2 ore 16.20

Moto2 – Terminate le Fp3 in Qatar : Jorge Martin in testa a Losail : Jorge Martin guida la terza e ultima sessione di prove libere di Moto2 in Qatar Jorge Martin ha fatto registrare il miglior tempo nelle terze ed ultime prove libere del Gp del Qatar di Moto2 in programma domani sul circuito di Losail vicino a Doha. Il pilota spagnolo su Ktm ha girato in 1’59”596 davanti al tedesco Marcel Schrotter, Kalex, +0”043, e allo spagnolo Alex Marquez, Kalex, +0”099. Quarto tempo per ...

Moto2 - GP Qatar 2019 : prove libere 3. Jorge Martin davanti a tutti - Baldassarri sesto. Marini costretto al Q1 : Jorge Martin ha siglato il miglior tempo nelle prove libere 3 valide per il GP del Qatar 2019, tappa del Mondiale Moto2. Lo spagnolo della Red Bull KTM ha stampato un interessante 1:59.596 sul circuito di Losail spazzato da un forte vento e ha preceduto di 43 millesimi il tedesco Marcel Schroetter, alfiere della Dynavolt Intact GP che aveva giganteggiato nella FP1. Il migliore italiano è Lorenzo Baldassarri, sesto a 0.264 dal leader ma il pilota ...

LIVE Moto2 - GP Qatar 2019 in DIRETTA : prove libere 3 e qualifiche - aggiornamenti in tempo reale : Benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato della Moto2 per quanto riguarda il Gran Premio del Qatar 2019. La classe mediana inizia a fare sul serio dopo la prima giornata dedicata alle prove libere, che ci ha permesso di capire i primi rapporti di forza sulla pista di Losail. La giornata si snoderà con il classico antipasto della terza sessione di prove libere, che prenderà il via alle ore 12.20 italiane, quindi si passerà al piatto forte ...

VIDEO Moto2 GP Qatar 2019 : gli highlights della prima giornata di prove libere a Losail : La prima giornata dedicata alle prove libere della Moto2 del Gran Premio del Qatar 2019 ha visto una FP1 con Marcel Schrotter davanti a tutti, mentre nella FP2 ha brillato il nostro Lorenzo Baldassarri con un tempo di 234 millesimi più veloce dello stesso tedesco. giornata interlocutoria per Luca Marini, mentre Andrea Locatelli e Enea Bastianini hanno chiuso nella top ten. Andiamo, quindi, a rivivere gli highlights delle prime due sessioni nel ...