Matteo Renzi a Mezz' ora in più | Sulla Tav solo fuffa | un' incredibile presa in

huffingtonpost

(Di domenica 10 marzo 2019) "È, in Amici Miei si sarebbe definita una supercazzola, un'in giro. Prendono un piccolo parere giuridico per portare avanti il Governo, ma nel frattempo va indietro l'Italia". A dirlo è, intervistato a'ora in più, su Raitre, commentando la strategia del GovernoTorino-Lione. "Bisogna dire sì alle infrastrutture" aggiunge il senatore Pd, "il collegamento Torino-Lione si deve fare, perché collega pezzi d'Europa".Quella di Conte è una "non soluzione, non ha cambiato nullaTav". E comunque in Parlamento "non c'è una maggioranza" per cancellare la Tav. Secondo, al Governo sta per essere presentato il conto dei danni che ha provocato, quando servirà una manovra correttiva: "Questi non reggono la prossima legge di bilancio, altro che anni".In queste settimane,...

AlessiaMorani : Sono molto contenta per la scarcerazione dei genitori di Matteo #Renzi. Peccato che la notizia non stia avendo lo s… - repubblica : 'La natura del Pd è sostanzialmente laica ma va sottolineato pure che toccò il suo massimo durante il periodo guida… - FrancescoBonif1 : Oggi Repubblica titola: Un Milione di voti per battere Renzi. La solita strategia contro il Matteo sbagliato. Andrò… -