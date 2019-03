L' ombra della censura sulle versioni occidentali per PS4 di Devil May Cry 5?

eurogamer

(Di domenica 10 marzo 2019) Con il lancio diMay Cry 5, molti appassionati del franchise hanno potuto rituffarsi in mondi cosparsi di demoni da squartare con mosse sempre più elaborate, ma un altro fattore è emerso agli occhi dei più attenti, e nulla ha a che fare con il combat system.Nelledel gioco, su PS4, i giocatori hanno notato una leggeradi alcune scene di gioco. Ora, considerate che quanto segue potrebbe contenere alcuni spoiler.Ebbene, come riporta Twinfinite, in una particolare sequenza di gioco compare un personaggio femminile completamente nudo. Mentre su Xbox One e PC il personaggio in questione è completamente visibile (per quanto la prospettiva dell'inquadratura registica nasconda quel che c'è da nascondere), su PS4 il corpo èto dalle solite luci cui i giocatori di visual novel saranno ormai avvezzi.Leggi altro...

