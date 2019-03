Lo denuncia per stalking | lui la ferisce con 7 coltellate alla gamba

Rapina 'fantasma' in un supermercato di Palermo : titolare denunciato : La polizia di Stato ha risolto, in breve tempo, il caso di una misteriosa Rapina denunciata dal titolare di un supermercato, presunta vittima di una aggressione in strada operata da ignoti in ...

Isola dei Famosi 2019 - Giampaolo Celli denuncia Fabrizio Corona e attacca il programma : "Io e Fogli usati per fare ascolti" : Tanto tuonò che piovve. Giampaolo Celli, accusato di essere il presunto amante della moglie di Riccardo Fogli, Karin Trentini, ha scelto di agire per vie legali nei confonti di Fabrizio Corona, che circa un mese fa ha lanciato l'indiscrezione che lo riguarda.Lo annuncia tramite dichiarazioni rilasciate a Il messaggero in cui dice: Ho querelato Fabrizio e mi dissocio da tutto quello che ha detto. Ho 3 figli e una moglie che ringraziando ...

Picchiava la moglie per farla prostituire Lei lo denuncia grazie a una carabiniera : L’uomo, che è stato arrestato, non avrebbe dovuto avvicinarsi a lei. La Picchiava per costringerla a prostituirsi.

"Sicurezza delle donne a rischio" - un libro denuncia la scelta dei manichini per i crash test : A sostenerlo con forza è Caroline Criado-Perez , che nel suo libro 'Invisible Women: Exposing Data Bias in a World Designed For Men', porta alla luce tutte le lacune che caratterizzano un mondo ...

Vittoria - rissa davanti ad una discoteca : la Polizia denuncia tre persone : Una rissa all'esterno di una disco pub di Vittoria si è conclusa con il ferimento di un rumeno di 28 anni medicato al Pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi. La segnalazione alla Polizia ha permesso ...

Litiga per un parcheggio e minaccia una coppia con un piede di porco - paura nel centro di Lecce : scatta la denuncia

Fiumicino - la denuncia dell’avvocatessa : “Un agente mi ha detto che non posso essere europea perché sono nera” : “Lei è di pelle scura, non può essere europea”. È il 4 marzo scorso quando un agente della Polizia doganale in servizio all’aeroporto Fiumicino di Roma risponde così a Esohe Aghatise, avvocatessa e cittadina italiana. Che poi sui social network ricostruisce la vicenda, sottolineando che il poliziotto era “convinto che per il colore della mia pelle non potessi stare nella fila ‘passaporti europei’”. L’amica giornalista di ...

'Meglio morta che lesbica' - il padre la picchia e la violenta per anni : lei ora denuncia : A Palermo si è consumato un caso di violenza ai danni di una ragazza minorenne poiché lesbica. I colpevoli di queste violenze sono i suoi genitori. Il padre ha abusato di lei per anni nel tentativo di spingere la figlia a smettere di essere lesbica. L'uomo diceva: "Meglio morta che lesbica". Una volta raggiunta la maggiore età, dopo anni di soprusi e violenze, la ragazza ha trovato il ragazzo di scappare di casa e di denunciare i suoi genitori. ...

Il cardinale francese Philippe Barbarin è stato condannato a sei mesi di carcere per non aver denunciato gli abusi sessuali commessi da un prete : In Francia il cardinale Philippe Barbarin, arcivescovo di Lione, è stato condannato a sei mesi di carcere per non aver denunciato gli abusi sessuali su minorenni di cui è accusato l’ex prete Bernard Preynat. Gli abusi in questione sarebbero avvenuti negli anni

Facebook denuncia aziende Cina/ Vendita account falsi per campagne di disinformazione : Facebook denuncia quattro compagnie in Cina: la società di Mark Zuckerberg passa alle vie legali contro la Vendita di pacchetti di account falsi

Giulia Sarti - gip di Rimini archivia la denuncia nei confronti dell’ex fidanzato per appropriazione indebita : E’ stato depositato dal gip di Rimini il provvedimento di archiviazione per la denuncia presentata da Giulia Sarti nei confronti dell’ex fidanzato Andrea Bogdan Tibusche (conosciuto come Andrea De Girolamo). L’uomo era stato denunciato l’anno scorso per appropriazione indebita dalla parlamentare, coinvolta nel caso delle finte restituzioni sollevato dalla trasmissione di Mediaset ‘Le Iene’. L'articolo Giulia Sarti, gip di Rimini ...

Portonaccio - controlli nel quartiere : 4 persone arrestate e 7 denunciate : ... unitamente ai colleghi del Nucleo Radiomobile di Roma e dell'8° Reggimento "Lazio", nella zona di via di Portonaccio teatro recentemente di gravi fatti di cronaca, prevenendo condotte pericolose, ...

Pavia : maxi sequestro di costumi e giochi di carnevale - 2 persone denunciate : Milano, 5 mar. (AdnKronos) - maxi sequestro della guardia di finanza di Pavia che in occasione delle festività del carnevale ha organizzato un piano di interventi finalizzato alla lotta alla contraffazione, alla tutela del made in Italy e alla sicurezza dei prodotti. Circa 750 i prodotti sequestrati

Facebook denuncia aziende Cina per falso : ANSA, - ROMA, 5 MAR - Facebook ha fatto causa a quattro compagnie cinesi accusandole di aver venduto account falsi, follower e "mi piace" che erano usati per campagne di disinformazione e altre ...