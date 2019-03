Live Cagliari-Bologna 0-0 | in palio punti per non retrocedere

Serie A - 27^ giornata - diretta Live : in campo Bologna-Cagliari : 1/50 Paola Garbuio/LaPresse ...

Bologna-Cagliari : formazioni ufficiali e partita in diretta Live : Bologna-Cagliari, 27ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Diretta Bologna-Cagliari : streaming - formazioni e risultato – Live : Diretta Bologna-Cagliari: streaming, formazioni e risultato – LIVE Il lunch match valido per la 27a giornata della Serie A 2018/2019 è Bologna-Cagliari, che si disputerà domenica 10 marzo 2019 alle ore 12:30 allo stadio Dall’Ara di Bologna. Interessantissima sfida salvezza quella che andrà in scena in terra emiliana e che vedrà opporsi due squadre reduci da risultati differenti nelle ultime partite. Il Bologna, tra le due, è ...

Bologna-Cagliari streaming Live - ecco dove e come vedere il match : Bologna Cagliari streaming live , ecco dove e come vederla ecco gli highlights dell’ultima sfida tra le due squadre VIDEO: Diretta Bologna Cagliari live ecco dove vederla Guardala QUI in diretta in modalità match live La sfida tra Bologna-Cagliari sarà trasmessa su Dazn e, dunque, potrà essere seguita in streaming attraverso la piattaforma Dazn, disponibile anche […] L'articolo Bologna-Cagliari streaming live, ecco dove e come vedere il ...

Cagliari-Inter 2-1 in diretta Live : triplice fischio - i rossoblù ribaltano a sorpresa i nerazzurri : CAGLIARI INTER CRONACA LIVE – A seguire la cronaca della partita in tempo reale a partire dalle ore 20:30: 90′ Rigore sbagliato dal Cagliari! Skriniar stende in area Despodov, Banti indica il dischetto. Dagli undici metri se ne occupa Barella che calcia alle stelle 6 Riprende il gioco Termina il primo tempo 43′ GOL CAGLIARI! […] L'articolo Cagliari-Inter 2-1 in diretta LIVE: triplice fischio, i rossoblù ribaltano a ...

Cagliari-Inter 0-0 : risultato e cronaca in diretta Live : Cagliari-Inter, 26ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Cagliari Inter in Diretta Live - Formazioni - Cronaca e Risultato in tempo reale : Cagliari Inter Cronaca LIVE – A seguire la Cronaca della partita in tempo reale a partire dalle ore 20:30: Fischio d’inizio Leggi anche: Cagliari-Inter, Spalletti in conferenza dimentica Icardi: “Punto su Perisic” Cagliari Inter Cronaca LIVE, il tabellino Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella; Joao Pedro, Pavoletti. A disposizione: Rafael, Aresti, […] L'articolo ...

Cagliari Inter - formazioni ufficiali e risultato in diretta Live : ... { "@id": "https://www.sky.it/#publisher" }, "image": [ "http://nst.sky.it/etc/designs/skyit/img/sky-logo.png" ], "datePublished": "2019-03-01T18:38:03.353Z", "mainEntityOfPage": "https://sport.sky.

Cagliari-Inter : formazioni ufficiali e partita in diretta Live : Cagliari-Inter, 26ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Diretta Cagliari-Inter : streaming - tv - probabili formazioni e quote – Live : Diretta Cagliari-Inter: streaming, tv, probabili formazioni e quote – LIVE Cagliari-Inter si disputerà Venerdì 1 Marzo alle ore 20.30. Il match, valido per la 26esima giornata di Serie A, avrà luogo alla Sardegna Arena di Cagliari. Entrambe le squadre in questione sono a caccia di punti importanti per raggiungere però obiettivi nettamente diversi. L’Inter di Mister Spalletti, dopo il discusso pareggio di Firenze, vuole ...

Diretta Sampdoria-Cagliari : streaming - tv - formazioni – Live (1-0) : Diretta Sampdoria-Cagliari: streaming, tv, formazioni – LIVE 72′ Cagliari in difficoltà, la Sampdoria prova ad approfittarne per raddoppiare 71′ GABBIADINI! Conclusione rasoterra murata da Ceppitelli 69′ Ora la squadra sarda è costretta dunque ad inseguire, con il tempo che passa velocemente. Superata la metà di secondo tempo 67′ Parapiglia causato dal capitano della Samp, il quale ha sbeffeggiato il ...

Diretta Sampdoria Cagliari/ Risultato Live 0-0 - info streaming : le formazioni - via! : Diretta Sampdoria Cagliari streaming video DAZN, quote e Risultato live del match della venticinquesima giornata del campionato di Serie A.

Diretta Sampdoria-Cagliari : streaming - tv - formazioni – Live (0-0) : Diretta Sampdoria-Cagliari: streaming, tv, formazioni – LIVE 11′ CIGARINI! Destro dalla distanza che si alza di poco sopra la porta di Audero. Bella conclusione comunque per uno degli ex di giornata 10′ Bell’assist in profondità di Saponara per Quagliarella, con Cragno che legge alla perfezione il pericolo intercettandolo 8′ PAVOLETTI! Lancio lungo per il centravanti rossoblu, ma Audero lo anticipa in ...

Sampdoria Cagliari : formazioni ufficiali e risultato in diretta Live : formazioni ufficiali Sampdoria , 4-3-1-2, : Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Saponara; Defrel, Quagliarella. All. Giampaolo Cagliari , 4-3-1-2, : Cragno; Padoin, Ceppitelli,...