Inter | Spalletti | Vittoria di carattere | ma a volte siamo timidi

Inter-Spal 2-0 - Politano e Gagliardini trascinano Spalletti : L'Inter è ancora viva. Soffre per 70 minuti contro la Spal, ma alla fine esce da San Siro con tre punti e si prepara a una settimana fondamentale: giovedì sera c'è il ritorno di Europa League e ...

Inter - Spalletti : 'Non parlo più di Icardi' : Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti dribbla l'argomento Icardi dopo la vittoria con la Spal. 'Non parlo più di Icardi, qualunque cosa io dica viene tradotto in maniera molto particolare. Giocherà ...

Inter-Spal - Spalletti : “abbiamo il fuoco dentro ma certe volte diventa fiammella” : Successo prezioso per l’Inter nella gara di campionato contro la Spal, ecco le dichiarazioni di Luciano Spalletti ai microfoni di Sky Sport: “ci siamo fatti ‘strozzare’ dalle difficoltà, si perdono quelle sono le caratteristiche, ci sta di essere emozionati, poi devi dimostrare di voler vincere la partita a tutti i costi. Abbiamo il fuoco dentro ma alcune volte diventa una fiammella, Gagliardini ha cambiato ...

Inter-Spal : Spalletti punta su Lautaro : ANSA, - MILANO, 10 MAR - Luciano Spalletti punta su Lautaro Martinez per ripartire dopo il ko con il Cagliari e superare la Spal. Nonostante il rischio squalifica verso il derby, l'ex Racing è ...

Inter-Spal alle 15 La Diretta Spalletti vuole ripartire : L'Inter di Luciano Spalletti, arrabbiata per avere perso il terzo posto a favore del Milan dopo la sconfitta di Cagliari per 2-1 ed il contemporaneo successo dei rossoneri in casa col Sassuolo, torna ...

Inter-Spal : dove vedere la diretta tv - Spalletti la gioca così per rispondere al Milan : Inter-Spal in diretta tv e streaming: telecronisti Inter-Spal sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A, satellite, digitale terrestre e fibra, e Sky Sport 252, satellite e fibra, telecronaca ...

Inter - Spalletti fa chiarezza : “caso Icardi come Totti? Io non ‘tratto’ - ma sarà pronto per giocare” : Momento delicato per l’Inter che in pochi giorni si gioca una bella fetta di stagione fra Spal, Eintracht e Milan: Spalletti fa il punto della situazione e apre al ritorno di Icardi Il finale di stagione si avvicina e l’Inter entra in una settimana alquanto complicata. Tre appuntamenti da non sbagliare per i nerazzurri: prima la Spla, poi il ritorno di Europa League contro l’Eintracht Francoforte e poi il derby contro un ...

Calcio : Inter. Spalletti Icardi? dovete chiedere a Marotta : "Non sono stato molto aggiornato su quello che e' successo ieri. dovete chiedere a Marotta, chi meglio di lui sa portare avanti questa situazione

Inter - la conferenza di Spalletti alla vigilia dell’importante match contro la Spal : Ha appena parlato in conferenza stampa il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, alla vigilia del match di domani alle 15 contro la Spal. Tanti i temi toccati dal mister nerazzurro, ecco nel dettaglio le sue dichiarazioni. Sulle recenti prestazioni della sua squadra, Spalletti dichiara: “A Cagliari siamo stati sotto livello, a Francoforte abbiamo fatto ampiamente il nostro dovere. I risultati da qui in avanti saranno ...