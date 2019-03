Insigne | ricevere più critiche è il destino dei più forti Non se ne lamenti | deve

ilnapolista

(Di domenica 10 marzo 2019) Non è più una promessa «Vengo sempre criticato, non voglio fare polemica, ma sono l’unico ad essere sempre preso di mira quando non segno o non faccio una prestazione ad alti livelli. Ma lavoro duro durante la settimana e spero di tornare ad alti livelli».Lorenzonon ha gradito lericevute in settimana. Forse non ha gradito lesubite dopo il rigore sbagliato contro la Juventus. E così in un primo momento ha in maniera stizzita rifiutato l’intervista con Sky al termine di Sassuolo-Napoli. Ci perdoni, ma è un comportamento che non tiene conto degli anni che passano.non è più una promessa.è uno dei giocatori più rappresentativi di questo Napoli. È il capitano del Napoli. È ovvio, è naturale che venga criticato di più rispetto ai suoi compagni. Non c’è proprio nulla di strano. E luiavere le spalle larghe per sopportarle. È ...

