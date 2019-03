In Qatar vince Dovizioso

MotoGp Qatar - vince Dovizioso davanti a Marquez. Rimonta di Rossi : chiude quinto : Andrea Dovizioso ha vinto il Gran Premio del Qatar, primo appuntamento del Mondiale MotoGp, davanti alla Honda di Marc Marquez e a quella di Cal Crutchlow. quinto posto per Valentino Rossi, autore di una gran Rimonta dalle retrovie, alle spalle della Suzuki di Alex Rins. Delude invece Maverick Vinales, partito dalla pole position e settimo al traguardo, dietro all’altra Ducati di Danilo Petrucci. Completano la top ten Mir, Nakagami ed Aleix ...

Moto 2 - GP del Qatar 2019 : vince Lorenzo Baldassarri davanti a Luthi : Il primo scoglio, Luthi lo trova a sei giri dal termine, quando sulla sua strada trova Gardner: una bella bagarre tra lo svizzero e l'australiano, che però deve cedere al campione del mondo della ...

VIDEO Lorenzo Baldassarri vince il GP Qatar - Highlights e sintesi gara Moto2 : volata vincente su Luthi : Lorenzo Baldassarri ha vinto il GP del Qatar 2019, prima tappa del Mondiale Moto2. Il pilota della Flexbox ha giganteggiato sul circuito di Losail interpretando la gara nel miglior modo possibile: prende il comando delle operazioni durante il secondo giro, ha poi scandito il passo cercando la fuga ma negli ultimi due giri ha dovuto lottare con il rimontante Luthi riuscendo a batterlo in una volata mozzafiato. Di seguito il VIDEO con gli ...

Moto2 - GP Qatar 2019. Lorenzo Baldassarri : “Che finale sulle spine - bello vincere così. Pensavo di fare il fuggitivo” : Lorenzo Baldassarri ha vinto il GP del Qatar 2019, tappa d’apertura del Mondiale Moto2. Il pilota della Flexbox HP 40 si è reso protagonista di una gara sbalorditiva sul circuito di Losail, un fulmine nel deserto che ha conquistato il suo terzo sigillo in carriera. Il nostro portacolori ha dettato il ritmo in testa fin dal secondo giro, nel finale ha duellato con Luthi e lo ha fucilato in volata esultando sotto la bandiera a scacchi. Il ...

Moto : Qatar - Baldassarri vince in Moto2 : ANSA, - ROMA, 10 MAR - Lorenzo Baldassarri ha vinto il Gp del Qatar di Moto2. Il pilota della Kalex del Team Pons HP40, ha preceduto d'un soffio sul traguardo lo svizzero Thomas Luthi, Dynavolt Intact ...

Qatar : giapponese Toba vince in Moto3 : ANSA, - ROMA, 10 MAR - Il giapponese Kaito Toba ha vinto il Gp del Qatar di Moto3, primo appuntamento della stagione. Il pilota della Honda ha preceduto l'italiano Lorenzo Dalla Porta, Honda, e il ...

Moto3 - GP del Qatar 2019 : vince Toba. 2° Dalla Porta - 3° Canet. Fenati chiude 9° : Kaito Toba firma la prima vittoria giapponese in Moto3, successo che mancava nella classe minore addirittura dal 2007. In Qatar buon inizio per gli italiani, con Dalla Porta secondo e Celestino Vietti ...

Moto3 Qatar : vince Toba - sul podio Dalla Porta e Canet : LOSAIL - Arrivo concitato come di consueto in Moto3: nella prima prova stagionale, dopo continui avvicendamenti in testa, al traguardo la spunta Kaito Toba, che sul rettilineo finale precede Lorenzo ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour Doha 2019 : vince Emanuele Gaudiano - quarto Alberto Zorzi. L’Italia parte col botto in Qatar! : Inizia col botto per l’Italia il Longines Global Champions Tour 2019: nella la prima tappa del circuito internazionale di Equitazione, scattata oggi a Doha, in Qatar, nel salto ostacoli erano attesi i migliori cavalieri del mondo, ma sul campo gara si sono distinti i due azzurri iscritti alla competizione: vittoria per Emanuele Gaudiano, quarto posto per Alberto Zorzi. Emanuele Gaudiano ha scelto di gareggiare quest’oggi con Chalou e ...

MotoGp - Test Qatar – Rins va veloce e sogna in grande : “io favorito? Non sono obbligato a vincere ma…” : Alex Rins sorprendente tutti nei Test in Qatar e si candida come possibile vincitore della prima gara della stagione: il pilota spagnolo proverà a dare un dispiacere a tutti gli avversari Alex Rins è la vera sorpresa dei Test di Losail. Il pilota Suzuki, già veloce in Malesia, si è ripetuto sul circuito di Losail sorprendendo tutti negli ultimi Test che precedono l’esordio nel Mondiale. Secondo gli addetti ai lavori, lui e Vinales ...

MotoGp - Test Qatar – Vinales non ha dubbi : “grande passo in avanti. Siamo da podio - per vincere ci manca solo…” : Maverick Vinales chiude in prima posizione l’ultima giornata di Test in Qatar: lo spagnolo non ha dubbi, la Yamaha è da podio, ma per vincere serve ancora qualche piccolo miglioramento Anche l’ultima giornata di Test in Qatar si è chiusa nel segno di Maverick Vinales. Il pilota Yahama ha concluso il lunedì di Test in prima posizione, chiudendo con un tempo di 1:54.208 davanti ad un sorprendente Quartararo e al solito Marc ...

MotoGp – Test Qatar - Alex Rins non sta nella pelle : “vorrei che la prima gara fosse domani - siamo pronti per vincere” : Lo spagnolo entusiasta della sua Suzuki, riuscita ad esprimere già tutto il proprio potenziale dopo due giorni di Test E’ terminata nel segno di Rins la seconda giornata di Test di MotoGp sul circuito del Qatar. Lo spagnolo ha spiazzato tutti i suoi avversari piazzando il miglior tempo di giornata sulla pista di Losail, fermando il crono sull’1.54.593. Alle spalle del pilota Suzuki si è piazzato il connazionale della Yamaha ...

Nuoto di fondo - World Series Doha 2019 : Gregorio Paltrinieri è quarto in Qatar. Vince il tedesco Wellbrock : Arriva un quarto posto per Gregorio Paltrinieri nella prima apparizione dell’anno in acque libere. Il carpigiano, impegnato nel primo round delle World Series 2019 di Nuoto di fondo a Doha (Qatar), non è riuscito a replicare i podi che aveva ottenuto nelle 10 km a Chun’An (Cina) e ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) l’anno scorso. L’azzurro, in una gara che si è giocata molto sulla tattica viste le condizioni non semplici ...

