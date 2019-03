Icardi non è a San Siro

Icardi - è ancora gelo : non è a San Siro per Inter-Spal : ROMA - Continua il grande freddo tra Mauro Icardi e l' Inter . L'ormai ex capitano nerazzurro infatti non si è presentato in tribuna a San Siro per la gara con la Spal, dopo i fischi che gli erano ...

Inter - Spalletti fa chiarezza : “caso Icardi come Totti? Io non ‘tratto’ - ma sarà pronto per giocare” : Momento delicato per l’Inter che in pochi giorni si gioca una bella fetta di stagione fra Spal, Eintracht e Milan: Spalletti fa il punto della situazione e apre al ritorno di Icardi Il finale di stagione si avvicina e l’Inter entra in una settimana alquanto complicata. Tre appuntamenti da non sbagliare per i nerazzurri: prima la Spla, poi il ritorno di Europa League contro l’Eintracht Francoforte e poi il derby contro un ...

Gazzetta : “Inter e Icardi ancora molto lontani - Maurito non gioca da un mese” : “Le condizioni di Icardi” “Le condizioni di Icardi”, titola così la Gazzetta dello Sport. In settimana, tanti media – tranne Sport Mediaset – avevano mal interpretato l’incontro tra i coniugi Icardi, Marotta e l’ambasciatore morattiano Paolo Nicoletti. Incontro, vale sempre la pena ricordarlo, nello studio di Wanda Nara. Icardi ieri ha continuato a non allenarsi. Orami non gioca dal 9 febbraio, un mese esatto. Non sarà ...

Inter-Icardi - è ancora gelo : l’attaccante continua a non allenarsi : L’Inter è reduce dal pareggio in Europa League contro l’Eintracht Francoforte, un risultato non entusiasmante in vista della partita di ritorno considerando anche che Luciano Spalletti dovrà fare a meno dello squalificato Lautaro Martinez, emergenza in attacco per i nerazzurri. Ma a tenere banco è sempre più il caso Icardi, si era parlato nelle ultime ore di una possibile riappacificazione e di una possibile convocazione per la ...

Inter - Spalletti : 'Perisic torna presto. Icardi? A me ha detto che non è pronto' : Luciano Spalletti , allenatore dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo lo 0-0 contro l'Eintracht Francoforte: 'La considerazione va alla prestazione e non al risultato, quando sei dentro certi confronti dentro o fuori anche il primo dei risultati viene ...

Eintracht-Inter - Brozovic non fa l’Icardi dal dischetto : il croato fallisce il rigore - Trapp para [VIDEO] : Brozovic fallisce il rigore che avrebbe potuto regalare all’Inter il vantaggio nella sfida di Europa League contro l’Eintracht Al 22° del primo tempo della sfida di Europa League tra Inter ed Eintracht, Marcelo Brozovic fallisce un’occasione importante per portare in vantaggio i nerazzurri. Il centrocampista croato si sostituisce all’assente Mauro Icardi e calcia il rigore assegnato all’Inter per il fallo su ...

Argentina ritrova Messi - non c'è Icardi : ANSA, - ROMA, 7 MAR - Le convocazioni del ct argentino Lionel Scaloni, ufficializzate nel pomeriggio, hanno confermato l'indiscrezione de 'La Nacion' con il ritorno di Leo Messi con l'Albiceleste, la ...

Per Sport Mediaset l’incontro Icardi-Inter non ha sbloccato niente : Rassegna stampa troppo ottimistica Questa mattina abbiamo letto un’ottimistica rassegna stampa sull’incontro tra Icardi e l’Inter – nella persona di Beppe Marotta -, incontro avvenuto ieri negli uffici di Wanda Nara alla presenza del mediatore Paolo Nicoletti (amico di Massimo Moratti). Il Corriere della Sera ha scritto: “Il disgelo e` iniziato, si puo` fare pace”. E ancora: “Marotta ha voluto la sua assicurazione su un ...

Marotta e Wanda Nara - così Icardi va verso la tregua - ma non con Spalletti? - : L'incontro tra Marotta e Icardi era stato preparato con cura da almeno un paio di giorni , con la mediazione di Wanda Nara e di un legale nuovo, Paolo Nicoletti , già commissario della Lega Calcio, ...

Incontro Icardi-Marotta - Spalletti pensa solo alla sfida con l'Eintracht : 'non ho avuto tempo di informarmi dell'accaduto' : Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida di Europa League con l'Eintracht ai microfoni di Sky Sport sull'Incontro fra l'ad Marotta da un lato e Mauro Icardi e la ...