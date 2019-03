I 50 anni di Beppe Fiorello

Il mondo sulle spalle : trama - cast e curiosità della fiction con Beppe Fiorello nei panni di Enzo Muscia : Martedì 19 febbraio, in prima serata su Rai1 dalle 21.25, va in onda la fiction che racconta in maniera romanzata la storia di Enzo Muscia e della sua A-Novo, Il mondo sulle spalle. Nella realtà, Muscia ha comprato l’azienda per cui lavorava e da cui era stato anche lasciato a casa e, dopo averla rilevata, ha riassunto tutti i suoi ex colleghi. Nei panni del personaggio modellato su Enzo, qui ribattezzato Marco, c’è il mattatore ...