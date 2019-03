Franco Ferrarotti all' Huffpost | Il piacere del potere è troppo intenso Di Maio e

huffingtonpost

(Di domenica 10 marzo 2019) Chi vede la crisi di governo, sottovaluta l'eccitazione che dà il comando: "Ildelè piùdi un orgasmo. Per questo, Salvini e Didureranno per tutta la legislatura. Il calcestruzzo delche li tiene insieme è molto più forte delle loro opinioni discordanti sulla Tav". Basta pronunciare la parola "politica" per accendere inil fuoco di una passione antica: "Mi piaceva così tanto che mi stava mangiando la vita", dice all'. Eppure il nome di, in Italia, è un sinonimo del termine "sociologia". Poiché è lui l'uomo che ha innestato, nel corpo tradizionale del sapere italiano, il ramo moderno di questa disciplina, andando allo scontro frontale perfino con Benedetto Croce, che della sociologia fu un grande nemico: "Stroncò la mia traduzione de La teoria ...

