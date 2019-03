Di Maio non vuol più parlare di Tav Operazione rimozione | Il Governo va avanti

huffingtonpost

(Di domenica 10 marzo 2019) Non una parola sulla Tav, prova a non nominarla mai fino a quando non si ritrova costretto a farlo. Luigi Diè a Milano, al Villaggio Rousseau, e vorrebbedi altro per far dimenticare il prima possibile questa storia che vede il progetto dell'Alta velocità andareper adesso e rimandare di sei mesi lo scontro finale nel: "L'Italia ha bisogno di infrastrutture e ildurerà quattro anni".Qualcosa però, nell'ultima settimana, si è rotto con l'alleato diMatteo Salvini. Il capo politico grillino lo punzecchia a distanzia. "L'obiettivo di M5s è dare tranquillità, non deve essere più possibile creare tensioni perché se uno dall'altra parte dice 'vediamo chi ha la testa più dura, vediamo chi va fino in fondo', io dico che questo è folclore, pensiamo alle cose serie". Il ...

