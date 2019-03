Caso Icardi | Marotta | “in tutte le squadre succedono queste cose”

Inter - Zhang vuole risolvere il Caso Icardi : la richiesta a Marotta : Inter Zhang – Ora è arrivato il momento di risolvere la situazione legata al caso Icardi, lo sa Zhang, lo sa la società. A quasi un mese dal caso scoppiato in seguito alla questione della fascia di capitano tolta all’attaccante argentino, è arrivato il momento di risolvere il tutto e iniziare di nuovo a far […] L'articolo Inter, Zhang vuole risolvere il caso Icardi: la richiesta a Marotta proviene da Serie A News Calcio - ...

Inter - Spalletti fa chiarezza : “Caso Icardi come Totti? Io non ‘tratto’ - ma sarà pronto per giocare” : Momento delicato per l’Inter che in pochi giorni si gioca una bella fetta di stagione fra Spal, Eintracht e Milan: Spalletti fa il punto della situazione e apre al ritorno di Icardi Il finale di stagione si avvicina e l’Inter entra in una settimana alquanto complicata. Tre appuntamenti da non sbagliare per i nerazzurri: prima la Spla, poi il ritorno di Europa League contro l’Eintracht Francoforte e poi il derby contro un ...

Inter – Il Caso Icardi e l’infortunio di Nainggolan - Spalletti sincero : “Mauro? Chiedete a Marotta! : Spalletti non vuole saperne nulla del caso Icardi e sull’infortunio di Nainggolan non si sbilancia “Non sono stato molto aggiornato su quanto successo ieri ma chi meglio di Marotta sa portare avanti questa situazione essendo a conoscenza dei fatti avvenuti che allo stesso tempo devono essere chiariti. Con la professionalità che ha tutelerà certamente tutte le parti“. E’ la replica del tecnico dell’Inter, ...

Inter - tre nodi da sciogliere per il Caso Icardi : Filtra ottimismo, ma ancora non è arrivata la parola fine nella telenovela legata al rapporto tra Mauro Icardi e l'Inter. Come riporta La Gazzetta dello Sport , restano alcuni aspetti della vicenda da chiarire : il bomber argentino ha rinunciato all'idea di riavere la fascia da capitano, ma vorrebbe una spiegazione pubblica dei motivi che hanno ...

Gattuso : Il Caso Icardi rafforza l'Inter : MILANO, 8 MAR - "Secondo me la roba di Icardi ha rafforzato l'Inter". Ne è convinto Rino Gattuso, che domenica prossima con il Milan affronterà lo scontro diretto per la Champions contro i nerazzurri, ...

Milan - Gattuso : "Il Caso Icardi ha rafforzato l'Inter" : Ranieri? Ha fatto un miracolo col Leicester, sono più di 30 anni che allena in giro per il mondo. Ha grande conoscenza e ha avuto il merito di cambiare il modo con cui fa giocare le sue squadre". Su ...

Inter - Pistocchi su Zhang Jindong : sarebbe stato decisivo per il Caso Icardi : In casa Inter, archiviato il pareggio ottenuto ieri contro l'Eintracht Francoforte nell'andata degli ottavi di finale di Europa League, i nerazzurri si rituffano sul campionato, dove domenica affronteranno la Spal, allo stadio Meazza alle ore 15. La squadra di Luciano Spalletti non può più sbagliare dopo aver perso settimana scorsa contro il Cagliari ed essere stata superata in classifica dal Milan. E in vista del tour de force che attende il ...

Caso Icardi - Zanetti : “c’è un’apertura…” : “Il dialogo è sempre la strada giusta, speriamo di arrivare a una conclusione, c’è un’apertura e vediamo che succederà nei prossimi giorni”. Sono le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport di Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, all’indomani dell’incontro tra l’ad nerazzurro Beppe Marotta, l’attaccante e Wanda Nara. E’ una situazione sempre più delicata per quanto riguarda ...

Caso Icardi – Zanetti confida nel buon senso di Maurito : “il dialogo è la strada giusta” : Javier Zanetti dice la sua sul ‘Caso Icardi’ dopo il confronto tra Maurito e l’ad dell’Inter Beppe Marotta “Il dialogo è la strada giusta, ben venga questa apertura. Vedremo nei prossimi giorni”. Così Javier Zanetti ha commentato l’evoluzione del ‘Caso Icardi’, dopo l’incontro di Maurito con l’ad dell’Inter Beppe Marotta. Il vicepresidente nerazzurro ha aggiunto ad ...

Caso Inter - Ivana Icardi rincara la dose : “Mauro attento o Wanda ti rovinerà” : E’ una situazione sempre più delicata in casa Inter, a tenere banco è il Caso Icardi, con il calciatore argentino ormai è rottura definitiva. Parole pesanti da parte di Ivana Icardi, sorella più piccola dell’attaccante, ecco le dichiarazioni a ‘La Gazzetta del Sud’: “Quando conobbe Wanda – racconta Ivana – in tanti mi dicevano che lei lo avrebbe allontanato da tutti. Ma io non ci credevo, difendevo lei e ...

Caso Icardi - De Biasi : 'Mal consigliato - avrebbe dovuto chiedere scusa allo spogliatoio' : Gianni De Biasi è intervenuto oggi alla trasmissione 'Live Show' su RMC SPORT . L'ex CT dell'Albania ha toccato vari argomenti d'attualità, in particolare i momenti di Juventus e Roma coinvolte stasera in Champions League. Ma alla fine del suo intervento, si è espresso in ...

Eintracht Francoforte-Inter - Europa League 2019 : i nerazzurri vogliono dimenticare il Caso Icardi e tornare al successo : Giovedì alle 18.55 l’Inter sfiderà in trasferta l’Eintracht Francoforte, nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, e conquistare la vittoria sarà più importante del solito. La sfida alla Commerzbank-Arena non sarà infatti solo decisiva per il passaggio del turno, ma potrebbe essere anche uno snodo cruciale per l’intera stagione, visto il momento complicato, sotto diversi punti di vista, che stanno vivendo i nerazzurri. Il grande ...

Caso Icardi – Marotta incontra Mauro e Wanda Nara : la comunicazione del club nerazzurro : Mauro Icardi e Wanda Nara da Beppe Marotta: incontro in società tra le parti alla ricerca di una soluzione Non si è ancora risolto il ‘Caso Icardi’ che ormai da tempo sta facendo vivere all’Inter un periodo non troppo sereno, con tante polemiche e critiche. Dopo la comunicazione del calciatore argentino di non essere presente per il prossimo impegno della squadra nerazzurra, arriva proprio dal profilo Twitter ufficiale ...