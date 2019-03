Ancona | Cassazione annulla sentenza per violenza sessuale | ' Vittima sembra un maschio'

Blastingnews

(Di domenica 10 marzo 2019) È una decisione incredibile quella di tre giudici donne diche hannoto unaperai danni di una ragazza peruviana, la quale durante una serata passata in compagnia di alcuni amici sarebbe statadi abusi di natura. Unagiudicata inaccettabile dalle associazioni che difendono le vittime di stupro, le quali adesso annunciano battaglia. A destare soprattutto sconcerto, è la motivazione con la quale i presunti molestatori sono stati assolti. Secondo quanto si leggerebbe nella, la ragazza sarebbe stata "troppo mascolina" e "poco avvenente", per cui, per i tre togati,poco credibile la storia dellaraccontata dalla presunta. Gli stessi giudici quindi ritengono che, forse, la ragazza si sia inventato tutto di proposito.Il processo adesso dovrà essere rifatto La vicenda è rimbalzata ...

