ilfogliettone

(Di sabato 9 marzo 2019) E' davvero allarme rosso per l'Italia nelle discipline tecniche. Se ci fosse stato bisogno di una conferma, questo sabato di sci alpino l'ha fornita puntualissima: Chiara Costazza 21 esima in 1.43.48 nello speciale di Spindleruv Mlyn e Manfred Moelgg e 24/o in 2.28.91 nel gigante di Kranjska Gora. Sono loro i ''migliori '' azzurri della giornata. Festeggiano invece ancora i soliti noti:vincitori delle rispettive gare e Marcelche porta a casa in anticipo anche la sua ottavadel mondo, la ventesima contando quelle di disciplina.Sono record da sballo. Portando a 58 i successi in carriera l'americana Mikaelaha infatti vinto lo slalom speciale di Spindleruv Mlyn in 1.38.98. Seconda la svizzera Wendy Holdener in 1.39.83 e terza la slovacca Petra Vlhova in 1.41.01 Per l'Italia c'e' stata l'ennesima brutta gara in questa disciplina, con ...

ilfogliettone : Vincono Kristoffersen-Shiffrin, la Coppa a Hirscher - -