Blastingnews

(Di sabato 9 marzo 2019) I, in corsia , dovrebbero rappresentare una risorsa, ma non sempre è così. E un esempio di come le macchine non dovrebbero sostituire l'uomo arriva da undi Fremont, città della Contea di Alameda in California. Nei scorsi giorni, Ernest Quintana, ricoverato in gravi condizioni e la nipote che lo assisteva, sonoraggiunti nella loro stanza da unche li ha informati che ilstavae che quindi non sarebbe mai più ritornato a. La vicenda, riportata da numerosi quotidiani americani, sta sollevando inevitabili polemiche.Il ricovero e la triste comunicazione Ernest Quintana, 79 anni, domenica 3 marzo è stato accompagnato al pronto soccorso e poi ricoverato presso il Kaiser Permanente Fremont Medical Center. L'uomo, che soffriva di una grave malattia polmonare cronica, stava molto male e la famiglia sapeva che la situazione era disperata. Per ...

Noemithestar : Usa, robot annuncia a paziente in ospedale: 'Non tornerai a casa, stai morendo' - dtalia : I robot sono in mezzo a noi più di quanto pensiamo. Qualcuno li usa in modo disumano. Il robot spiega al paziente i… - PAOLOBONFIGLIOL : RT @LocalStrategyIT: Google Assistant fa molto sul serio ed estende il test negli USA della sua tecnologia Duplex. Duplex in pratica è un r… -