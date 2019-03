Tav | parte la procedura prevista per gli appalti Per Telt nulla cambia

Tav - con gli avvisi e gli “inviti a presentare candidature” si parte e non si perdono i fondi Ue : La mossa del premier Giuseppe Conte per conciliare le posizioni dei due vicepremier...

Tav - Salvini : “Farò tutto perché si faccia. Importante dare un segnale di partenza. No intesa? Camere votino o referendum” : “Conto che questo governo andrà avanti ancora a lungo“. Ma “farò di tutto perché la Tav si faccia“. E se non si trova l’accordo con gli alleati del M5s “voti il Parlamento o gli italiani con un referendum”. Mentre su siti web e tv trapela la notizia della lettera inviata da Palazzo Chigi a Telt, la società incaricata di costruire e gestire la linea dell’Alta Velocità Torino-Lione, Matteo ...

Tav - Fico : il no fa parte dell’identità M5S Salvini : nessuna crisi di governo in vista : Fico: «Il no all’opera è una battaglia identitaria del M5S». Salvini: «nessuna crisi di governo»Lettera inviata dal governo a Telt

Tav. Fico 'Il no all opera fa parte dell identità del M5S'. Salvini 'Non c è nessuna crisi in vista.' : https://torino.repubblica.it/cronaca/2019/03/09/news/gli_imprenditori_per_la_tav_azioni_legali_se_lunedi_i_bandi_non_partiranno_-221094161/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P1-S1.8-T2 Ma gli imprenditori sembrano ...

Tav - Fico : il no fa parte dell’identità M5S Casaleggio : crisi di governo? Non penso : Il presidente della Camera: «Il no all’opera non è un atto ideologico». Centinaio: «Esecutivo non a rischio»

Tav. Fico 'La battaglia per il no fa parte del identità del M5S' : ROMA - 'Il no alla Tav non è un atto ideologico, ma una battaglia identitaria del Movimento Cinque Stelle. E quindi comprendo bene la durezza'. Il presidente della Camera Roberto Fico prende posizione ...

Tav - ora è scontro sui bandi. M5s vuole impegno politico da parte della Lega : Una soluzione tecnica "e' a portata di mano" ma "serve una volonta' politica", ha sottolineato Luigi Di Maio invitando di nuovo Matteo Salvini al tavolo per trovare una intesa sulla Tav ed evocando anche una prova di forza nel Consiglio dei ministri, per arrivare ad un atto che blocchi i bandi di gara sulla Torino-Lione. La tesi e' che lui e il premier Giuseppe Conte, "attraverso un percorso scevro da posizione idelogiche", siano su una linea ...

Tav : Zaia - non si parte dal non farla : ANSA, - VENEZIA, 8 MAR - "Qui in Veneto non esiste nessun sentiment anti-Tav: la difendiamo non solo come aspetto di modernità, ma anche come visione di quegli itinerari europei da cui il Veneto non ...

Il Tav - la battaglia persa in partenza che rischia di rompere l'alleanza tra Lega e 5 Stelle : ... colui che finora ha preso in mano le redini del Governo, interpretando il ruolo di premier e quello di altri ministri: economia, esteri, sviluppo, lavoro, salute... Un ruolo, quello di Salvini, ...

Scanzi : “Tav? Secondo me si farà. Lessico di Salvini è orrendo ma buona parte della sua azione è la stessa di Minniti” : “Tav? La mia sensazione crescente è che la faranno, perché la Lega non può dire di no e perché, al tempo stesso, il M5s è in una sorta di cul-de-sac, per cui è costretto a tirare avanti con questo governo”. Sono le parole del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, nel corso di Otto e Mezzo, su La7. E aggiunge: “Il M5s, purché vada avanti questo governo, è anche costretto ad accettare tanti rospi da ingoiare, per via ...

Mozione di sfiducia per Toninelli da parte del PD e Forza Italia per la questione Tav : Toninelli, PD e FI presentano al Senato la Mozione di sfiducia I dem: “Ha mentito spudoratamente al Parlamento” Sono state calendarizzate per il 21 marzo in aula al Senato le mozioni di sfiducia presentate da Pd e FI nei confronti del ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Palazzo … Continue reading Mozione di sfiducia per Toninelli da parte del PD e Forza Italia per la ...

Sì Tav - partendo dall'acb : Il documento di "Analisi costi-benefici" sulla nuova linea ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità Torino-Lione presentato dal gruppo del prof. Marco Ponti al governo, il 12 febbraio, mostra costi ...