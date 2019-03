Tav | fonti Palazzo Chigi | i bandi non partono lunedì

Tav - fonti palazzo Chigi : bandi rinviati : 14.00 "Si va verso rinvio dei bandi.Non partiranno lunedì".E' quanto puntualizzano fonti di palazzo Chigi, dopo la notizia diffusa dal sito on line del Sole24Ore. Per il quotidiano, palazzo Chigi ha inviato una lettera alla Telt "per autorizzare l'approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav con la clausola di dissolvenza che sarà motivata dall'avvio della procedura di revisione del trattato italo-francese".

Tav - fonti Mit : Ponti non ha firmato lo studio Ue : Roma, 8 mar., askanews, - Lo studio riservato sul Corridoio Mediterraneo, commissionato dalla Ue e rivelato da La'7, ha visto una partecipazione solo marginale della società 'Trt trasporti e ...

Tav - fonti governo : inviata a Palazzo Chigi l'analisi costi-benefici : l'analisi costi-benefici sulla Tav è stata inviata dal ministero delle Infrastrutture a Palazzo Chigi, all'attenzione del premier Giuseppe Conte e dei vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Lo si ...

Tav - Grillo : “Salvini lo sceriffo dice che si può rivedere. Governo non si spaccherà”. Fonti Ue : “Italia decida prima possibile” : Mentre ancora si attendono i risultati dell’analisi costi-benefici sul Tav, per ora condivisa solo con Francia e Ue, nel dibattito interviene anche il garante M5s Beppe Grillo. E sul blog garantisce che non ci saranno contraccolpi per l’esecutivo, ma si troverà una mediazione: “Salvini, lo sceriffo, dice che si può rivedere il progetto, il Governo non si spaccherà su una cosa del genere”, si legge. “Migliaia di ...

Tav - fonti Ue : Italia decida in fretta : 14.22 Il governo Italiano dovrebbe decidere che cosa intende fare per la Tav. fonti Ue spiegano che la decisione dovrebbe arrivare "nelle prossime settimane": prima delle europee di maggio e della valutazione delle opere da parte della Connecting Europe Facility, programmata a giugno. Se Roma deciderà di non procedere, i fondi verranno destinati ad altri progetti, magari per i collegamenti marittimi con l'Irlanda con i porti francesi, belgi e ...

Tav - fonti Mit : 'Verso conclusioni molto negative' - Di Maio : 'Ridimensionare l'opera? Una supercazzola' : ... di procedere alla decisione finale non sulla base di sensibilità personali o di una singola forza politica. Il contratto di governo prevede una 'revisione' del progetto. Abbiamo interpretato questa ...

Tav - fonti del Mit : "Si va verso conclusioni negative" : Le differenze tra Lega e Movimento 5 Stelle sulla Tav sono molte. Troppe. E mentre il ministro dell'Interno Matteo Salvini sottolinea l'importanza di questo progetto, Alessandro Di Battista alza i toni, dicendo che l'alta velocità è inutile e che, letteralmente, il leader leghista deve smetterla di rompere i c.... E poco può mediare il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, soprattutto dopo che dal ministero delle Infrastrutture e dei ...

