Napoli | tenta di evitare l' arresto dicendo di essere Andrej Shevchenko | 40enne arrestato

Napoli - ancora un 'attentato' : dopo Sorbillo colpita un'altra famosa pizzeria : Cronaca di Napoli oggi - Aggiornamento 3 febbraio Un pirata della strada ha travolto e ucciso due cittadini stranieri di 20 anni che stavano percorrendo in bici la strada statale 7 bis nel tratto che ...

Napoli - tentata aggressione ai tifosi dello Zurigo : lacrimogeni e caos : Circa cinquanta tifosi napoletani hanno tentato di aggredire un gruppo di supporter dello Zurigo, giunti in città per assistere allo stadio 'San Paolo' per assistere alla gara di ritorno dei ...

Napoli - tentata rapina e aggressione agli agenti : 30enne finisce in carcere : Gli agenti della Polizia di Stato dell'Ufficio prevenzione generale e del Commissariato San Carlo hanno arrestato un 30enne per il reato di tentata rapina aggravata e resistenza a P.U. Gli agenti sono ...

Napoli-Torino - Mazzarri non si accontenta : “se avessimo sbagliato meno - avremmo anche segnato” : L’allenatore del Torino si prende il punto ottenuto in casa del Napoli, ma recrimina anche per gli errori commessi Ottimo punto per il Torino, riuscito a fermare al San Paolo il Napoli di Ancelotti. Un risultato positivo che soddisfa ma non troppo Walter Mazzarri, che recrimina per alcuni errori in fase di rifinitura dei propri giocatori. Cafaro/LaPresse Intervistato da Sky Sport nel post gara, l’allenatore granata non si ...

Calciomercato Napoli - i dettagli della cessione di Hamsik al Dalian. E quel tentativo del Milan… : Le due società stanno definendo gli ultimi dettagli del trasferimento di Hamsik in Cina, che dovrebbe avvenire nel giro di poche settimane. Intanto spunta un retroscena relativo al Milan… L’avventura di Marek Hamsik con la maglia del Napoli si è praticamente conclusa, lo slovacco lascia il club azzurro dopo per trasferirsi al Dalian, società cinese che verserà diciotto milioni di euro più due di bonus nelle casse di De ...

Napoli - Ancelotti 'Hamsik può partire - va accontentato' : Napoli - Un ritorno alla normalità dopo la delusione in Coppa Italia e la conferma che Marek Hamsik è a un passo dall'addio. La notte del San Paolo, il 3-0 alla Samp lascia sensazioni strane al Napoli ...

Napoli - Hamsik al Dalian Yifang : Ancelotti conferma - “credo che il calciatore voglia andare in Cina - siamo pronti ad accontentarlo” : Marek Hamsik è vicinissimo a lasciare il Napoli dopo 12 anni in maglia azzurra. Nel post partita di Napoli-Sampdoria, dopo avergli concesso una standing ovation nel finale, il tecnico Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky Sport ha confermato la trattativa tra Hamsik e i cinesi del Dalian Yifang: “la trattativa c’è – ha detto Ancelotti – e credo che se si sia aperta, c’è l’intenzione del calciatore di ...

Napoli - la Cina tenta Hamsik : nei prossimi giorni arriva l'offerta : Marek Hamsik può dire addio al Napoli ? Ne parla il Corriere dello Sport: 'Il Napoli ha scoperto la settimana scorsa che tra un po' arriverà un'offerta per il suo capitano, capace di sedurre il Guangzhou R&F e di tenerlo incollato mentalmente ad un affare sfumato in ...

Donnarumma frena il Napoli - Piatek prova a svegliare il Milan dal torpore di Calhanoglu : un pareggio che scontenta tutti : Milan e Napoli si dividono un punto che non serve a nessuna delle due. Donnarumma ferma Milik e compagni, rossoneri sterili in attacco, la scossa la dà il nuovo arrivo Piatek che però non riesce a sbloccare lo 0-0 Big match a chiudere il saturday night della 21ª giornata di Serie A: Milan e Napoli di scena al Meazza. Spettacolo ad intermittenza, difese che hanno la meglio sugli attacchi e portieri che si fanno sempre trovare pronti: manca ...

Napoli - trascina una donna in un vicolo e tenta di violentarla : arrestato : Un episodio molto grave che si sarebbe potuto concludere in maniera ancor peggiore se non fosse stato per l'intervento delle forze dell'ordine. La vicenda si è verificata ancora una volta a Napoli, dove un uomo ha tentato di violentare una donna dopo averla trascinata all'interno di un vicoletto della città. Il protagonista è un uomo di quarantuno anni, richiedente asilo originario della Nigeria, Papa Stephen. Secondo quanto riferiscono i media ...

Napoli - tentazione De Laurentiis : il figlio in panchina dopo Ancelotti : 'Qui si sta da Dio, vorrei tanto rimanerci a lungo e penso che finirà così'. Il cuore e il corpo di Carlo, checché se ne dica, non sono più quelli di uno zingaro. Negli ultimi nove anni ha cambiato ...