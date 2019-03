Latte | assalto armato a camion nel sassarese Condanna Coldiretti ' Vile e criminale'

Latte - Coldiretti : “Assalto atto criminale - indebolisce la battaglia dei pastori” : “E’ un atto criminale, violento e vile che indebolisce la giusta battaglia dei pastori per dare dignità al proprio lavoro e salvare i 12mila allevamenti di pecore della Sardegna“: lo sostiene Coldiretti nello stigmatizzare duramente l’agguato armato con l’incendio di una autocisterna che trasporta Latte, all’indomani dell’accordo sul prezzo del Latte ovino raggiunto a Sassari dopo quasi un mese di negoziati durante il quale circa tre ...

Guerra del Latte - assalto armato a un camion. A volto coperto - incendiano il mezzo : Torralba, Sassari,, 9 marzo 2019 - Nonostante l'accordo raggiunto ieri , non si ferma la 'Guerra del latte' in Sardegna. Stamattina all'alba un altro camion che trasportava latte è stato incendiato ...

Sardegna - c'è l'accordo sul prezzo del Latte ma resta la tensione : assalto a un'autocisterna : Il sospetto delle forze dell'ordine è che alcuni gruppi criminali abbiano sfruttato le tensioni del mondo agropastorale per scatenare una specie di lotta armata . E se così fosse, la questione del ...

Assalto autocisterna Latte nel Sassarese : ANSA, - SASSARI, 9 MAR - Due uomini a volto coperto e armati hanno assaltato un'autocisterna che trasportava latte. Il mezzo si trovava in territorio comunale di Torralba, Sassari, ed era diretto al ...

L'accordo sul prezzo del Latte non basta - assalto armato a un'autocisterna vicino Sassari : Due uomini a volto coperto e armati hanno assaltato stamattina un'autocisterna che trasportava latte. Il mezzo si trovava in territorio comunale di Torralba (Sassari) ed era diretto al caseificio "Fratelli Pinna" di Thiesi. L'autista è stato fatto scendere e allontanare dai due, che poi hanno dato fuoco all'autocisterna senza sversare il latte in strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.L'ennesimo assalto ad ...

Sardegna - assalto armato : incendiata autocisterna che trasportava Latte a 24 ore dall’accordo sul prezzo con i pastori : Hanno assaltato un’autocisterna che trasportava latte e poi le hanno dato fuoco. Un’azione che arriva a meno di 24 ore dall’accordo raggiunto venerdì a Sassari da pastori, industriali caseari, associazioni di categoria, governo e Regione Sardegna al termine del tavolo convocato dal prefetto Giuseppe Marani sul prezzo del latte ovino e caprino. Accordo che prevede un prezzo iniziale del latte di 74 centesimi al litro. L’assalto dimostra ...

Sardegna - nuovo assalto a un’autocisterna che trasportava Latte il giorno dopo l’accordo sul prezzo : Hanno assaltato un’autocisterna che trasportava latte e poi le hanno dato fuoco. Un’azione che arriva a meno di 24 ore dall’accordo raggiunto venerdì a Sassari da pastori, industriali caseari, associazioni di categoria, governo e Regione Sardegna al termine del tavolo convocato dal prefetto Giuseppe Marani sul prezzo del latte ovino e caprino. Accordo che prevede un prezzo iniziale del latte di 74 centesimi al litro. L’assalto dimostra ...

Proteste per Latte - nuovo assalto armato ad autocisterna nel Sassarese - : Nonostante l'accordo raggiunto ieri sul prezzo che sarà di 74 centesimi al litro, continuano le mobilitazioni in Sardegna. L'attacco è stato compiuto da due uomini a volto coperto nel territorio di ...

Latte - assalto armato a cisterna nel Sassarese : incendiato il veicolo : Due uomini a volto coperto e armati hanno assaltato stamattina un'autocisterna che trasportava Latte. Il mezzo si trovava in territorio comunale di Torralba, Sassari, ed era diretto al caseificio '...

Latte : assalto armato ad autocisterna nel Sassarese : Stamani l'assalto nel territorio comunale di Torralba: d ue uomini a volto coperto e armati hanno assaltato un'autocisterna che trasportava Latte. L'autobotte era diretta al caseificio 'Fratelli Pinna'...

Latte - assalto armato a autocisterna : 10.24 Due uomini a volto coperto e armati hanno assaltato un'autocisterna che trasportava Latte. il mezzo si trovava in territorio comunale di Torralba (Sassari) ed era diretto al caseificio "Fratelli Pinna" di Thiesi. L'autista è stato fatto scendere e allontanare dai due, che poi hanno dato fuoco all'autocisterna senza versare il Latte in strada.Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e carabinieri. E' il quarto agguato del genere, a ...

Latte - assalto armato a cisterna nel Sassarese : incendiato il veicolo : Due uomini a volto coperto in azione nel territorio di Torralba. L'autista è stato fatto scendere dal mezzo, poi dato alla fiamme. Il tutto a poche ore dall'accordo sul prezzo

Proteste per Latte - nuovo assalto armato ad autocisterna nel Sassarese : Proteste per latte, nuovo assalto armato ad autocisterna nel Sassarese Nonostante l’accordo raggiunto ieri sul prezzo che sarà di 74 centesimi al litro, continuano le mobilitazioni in Sardegna. L’attacco è stato compiuto da due uomini a volto coperto nel territorio di Torralba. È stato dato fuoco al mezzo senza sversare il ...

Protesta Latte in Sardegna - nuovo assalto armato a volto coperto : autocisterna in fiamme : Un nuovo assalto armato ad un'autocisterna del latte ovino in Sardegna. Nel Nuorese, ad Irgoli, un camion che trasportava il prodotto appena munto è stato dato alle fiamme....