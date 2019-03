Il figlio di tre settimane dell’ex foreign fighter dell’ISIS Shamima Begum è morto

Reddito di cittadinanza - chi ha un figlio studente fuorisede potrebbe ricevere il 15% in più : Un emendamento al decretone, presentato dal Movimento Cinque Stelle, prevede una maggiorazione del 15% sull'assegno del Reddito di cittadinanza per chi ha un figlio che studia all'università da fuorisede. Tra i requisiti richiesti c'è anche quello della distanza dell'università, che deve essere almeno a 100 chilometri dall'abitazione di residenza.Continua a leggere

Francia - perde a Fortnite e picchia figlio di 11 mesi : condannato a tre anni di reclusione : Che il famosissimo videogame Fortnite fosse entrato prepotentemente nelle vite praticamente di tutti è un qualcosa di certo, ma che da qui si arrivasse addirittura a picchiare i propri figli per non essere riusciti a vincere una partita, il passo è veramente grande. Eppure questo è quanto accaduto in Francia, precisamente a Valenciennes, dove un uomo di 24 anni è stato condannato a tre anni di reclusione, dal tribunale locale, per aver colpito ...

Batistuta : “Mio figlio lavora in copisteria. Potrei dargli tutto - preferisco regalargli solo la dignità” : Gabriel Omar Batistuta, ex bomber di Fiorentina e Roma, versione papà. ‘Batigol’ ha parlato del tema dell’educazione dei figli in un’intervista rilasciata a Espn Argentina e rivelato che uno dei suoi ragazzi, Joaquin per l’esattezza, ha 20 e lavora come commesso in una copisteria. “La gente si chiede: come è possibile che il figlio di Batistuta lavori in una copisteria? Non voglio sminuire un lavoro assolutamente degno, però è qualcosa di ...

Batistuta e l'insegnamento al figlio : "Potrei comprargli tutto - ma preferisco lavori in copisteria" : L'ex bomber di Fiorentina, Roma e Inter ha svelato ad un quotidiano argentino la lezione divita impartita al figlio Joaquim...

Batistuta e l'insegnamento al figlio : “Potrei comprargli tutto - ma preferisco lavori in copisteria” : L'ex bomber di Fiorentina, Roma e Inter ha svelato ad un quotidiano argentino la lezione divita impartita al figlio Joaquim...

La lezione di vita di Batistuta al figlio che lavora in copisteria : "Potrei dargli tutto - ma preferisco regalargli solo la dignità" : Gabriel Omar Batistuta, campione in campo e fuori. In un'intervista rilasciata a Espn Argentina l'ex attaccanta di Fiorentina e Roma affronta il tema dell'educazione dei figli. Uno dei quattro figli di Batigol, Joaquin, 20 anni, lavora come commesso in una copisteria. "La gente si chiede: come è possibile che il figlio di Batistuta lavori in una copisteria? Non voglio sminuire un lavoro assolutamente degno, però è qualcosa ...

Batistuta e la lezione di vita al figlio : "Potrei mantenerlo ma deve sudarsi i soldi" : Gabriel Omar Batistuta è stato uno degli attaccanti più forti del mondo e nella sua lunga carriera ha vestito le maglie di tre club argentini, Newell's Old Boys, River Plate e Boca Juniors per poi approdare in Italia. In Serie A, il Re Leone ha giocato per ben nove stagioni con la Fiorentina con cui ha giocato la bellezza di 332 partite segnando caterve di gol, 207 in tutte le competizioni così suddivise: 168 in Serie A, 24 in Coppa Italia, 2 in ...

Dalila Di Lazzaro : “Ho perso mio figlio - poi la carriera con un incidente aereo e per una buca sono stata costretta a letto per anni” : Dalila Di Lazzaro ha raccontato a Caterina Balivo, in diretta a “Vieni da Me“, le tragedie che hanno segnato la sua vita. Lei, che ha conquistato il cuore di Richard Gere e Jack Nicholson, ha rivelato di aver vissuto momenti molto difficili. Come come quando si trovava negli Stati Uniti e, per partecipare a una festa alle Bahamas, decise di prendere un jet privato. Il velivolo però, ebbe un incidente durante il volo e lei rimase ...

Perde a Fortnite - si arrabbia e picchia il figlio di 11 mesi : condannato a tre anni di carcere : Un 24enne francese è stato condannato a tre anni di carcere per aver colpito il suo bambino di 11 mesi dopo aver perso una partita al celebre videogioco. Già condannato nel 2016 per violenza sul suo primo figlio, sosteneva di ca . La sua autorità genitoriale non è stata ritirata comunque.Continua a leggere

Arezzo - si schiantano mentre vanno al torneo : mamma muore davanti al figlio promessa del tennis : Una donna di quarantanove anni residente a Perugia è morta davanti al figlio di dodici anni, promessa del tennis. L’incidente tra la sua auto e un camion è avvenuto sabato pomeriggio sulla strada statale 73 nella zona del Torrino, nell'Aretino. La donna stava accompagnando il figlio a un torneo ad Arezzo.Continua a leggere

Orrore in casa : papà costringe il figlio di 11 anni a fare sesso con la matrigna mentre guarda : La coppia inglese è stata condannata ad un totale di 39 anni di carcere dalla Corte di Truro. Per i genitori era "normale" far dormire i figli nudi con loro. La matrigna aveva istruito la figlia ad usare un vibratore: "Ti aiuterà a dormire". Il figlio di 11 anni è cresciuti "come un giocattolo per la loro gratificazione sessuale".Continua a leggere

Dimesso dall’ospedale di Ancona - muore in auto davanti al figlio mentre tornavano a casa : Nello Carbonari, un pensionato di ottantuno anni residente a Mondavio (Pesaro Urbino), si trovava sul sedile del passeggero della vettura quando è stato colto da un malore improvviso. Era stato appena Dimesso dall’ospedale di Torrette di Ancona dopo un ricovero e un intervento chirurgico al cuore.Continua a leggere

Una madre è costretta a nutrire il figlio di 13 anni che si rifiuta di muoversi durante una sessione di gioco di 48 ore : Nelle Filippine, ha destato molto scalpore un video che mostra una giovane madre, costretta a nutrire il suo figlio tredicenne che rifiuta di muoversi durante una sessione di 48 ore del battle royale Rules of Survival. Come riporta Mirror, è evidente di come il ragazzo sia affetto da una forte dipendenza da videogiochi, secondo la madre è infatti arrivato a lasciare la scuola per passare le sue giornate davanti allo schermo, come un vero e ...

Addio a Paolo Brera - figlio di Gianni. Stroncato da un infarto mentre era in metro a Milano : È morto a quasi 70 anni, per un infarto ieri sera mentre viaggiava sulla metropolitana di Milano, Paolo Brera, figlio del giornalista Gianni Brera. A sua volta giornalista, ma anche economista, scrittore e traduttore di opere dal russo e altre lingue.A quanto si apprende ieri pomeriggio Paolo Brera ha presentato il suo ultimo libro, un giallo dal titolo 'Il futuro degli altri', prima di essere colpito dal malore verso le 20, ed è ...