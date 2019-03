Italia's Got Talent 2019 - sesta puntata : Golden Buzzer di Frank Matano per Alex Orlando e Alice D'Addario : Durante la sesta puntata di Italia's Got Talent, il Talent show di Sky Uno condotto da Lodovica Comello, Frank Matano, l'unico dei quattro giudici a non aver ancora premuto il Golden Buzzer, ha deciso finalmente di premere il tanto ambito "pulsante d'oro" che regala l'accesso diretto alla finale.Frank Matano ha premiato la coppia di ballerini, coppia anche nella vita reale, composta da Alex Orlando e Alice D'Addario. prosegui la ...

Frank Matano : età - altezza e vita privata. Chi è il giudice : Frank Matano: età, altezza e vita privata. Chi è il giudice Chi è Frank Matano e carriera Per il quarto anno consecutivo Frank Matano è stato scelto come giudice Italia’s Got Talent 2019. L’artista negli ultimi anni ha intrapreso anche la carriera d’attore partecipando a pellicole di successo. Sembrano lontani i tempi in cui Frank caricava gli scherzi telefonici sul suo canale Youtube. Eppure proprio grazie a quei ...

ITALIA'S GOT TALENT 2019/ Anticipazioni e diretta : Frank Matano svela il rapporto con Federica Pellegrini : ITALIA'S Got TALENT 2019 va in onda oggi, venerdì 25 gennaio, in prima serata su Tv8: Federica Pellegrini, Bisio e Matano utilizzeranno il golden buzzer?

Frank Matano a DM : «Farei Italia’s Got Talent per tutta la vita» : Frank Matano Frank Matano è una delle conferme di Italia’s Got Talent 9. Per il quarto anno, il comico ed ex youtuber sarà nella giuria del Talent show in onda da stasera su Tv8. “Per me è un onore farlo” ci racconta lui, che in questa edizione si è confrontato con le new entry della trasmissione: Mara Maionchi e Federica Pellegrini. Ormai rodato, invece, il rapporto con Claudio Bisio, l’altro ’storico’ ...

Il thriller di Johnny Depp e la commedia di Frank Matano : i film al cinema dal 10 gennaio : L'investigativo 'City of Lies', 'Benvenuti a Marwen' di Zemeckis e le commedie 'Non ci resta che il crimine' e 'Attenti al gorilla' : tutte le nuove uscite nelle sale italiane

Programmi TV di stasera - giovedì 10 gennaio 2019. Alessia Marcuzzi - Malena e Frank Matano tra gli ospiti di «Mai dire Talk» : Stefania Scordio, il Mago Forest e Greta Mauro Rai1, ore 20.30: Parole e Musica di un Poeta In occasione dei vent’anni dalla scomparsa di Fabrizio De Andrè, Vincenzo Mollica raccoglie, nello speciale Parole e Musica di un Poeta, in onda subito dopo il Tg1, le sue interviste all’indimenticabile cantautore genovese, molte delle quali in esclusiva, punteggiate da alcuni dei suoi brani più belli. Rai1, ore 21.25: Che Dio ci aiuti 5 - 1^ ...