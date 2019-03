Divorzio | niente assegno se la moglie è pigra | il giudice donna nega i 1900 euro a una

Divorzio - “niente assegno se la moglie non cerca un lavoro” : la decisione della giudice di Treviso : L’ex moglie non cerca un lavoro. E dunque non ha diritto all’assegno di mantenimento. La pensa così una giudice di Treviso che ha rigettato la richiesta di una donna: voleva 1.900 euro al mese come assegno divorzile. Ma non solo. Secondo il Corriere del Veneto, che ha riportato la notizia, il giudice ha infatti sospeso l’erogazione di 1.100 euro al mese che da più di un anno la donna riceveva dalll’ex marito. Per il collegio ...