Di Maio è rimasto solo | che fine ha fatto il suo ex amico Di Battista?

ilgiornale

(Di sabato 9 marzo 2019) Non è più tra i trending topic di Twitter, né richiesto come prima dalle tv di tutta Italia. È sparito nel nulla, poco tempo dopo l'abbuffata di apparizioni sul sito del Movimento 5 Stelle e sul piccolo schermo nel tentativo di salvare la baracca pentastellata. Stiamo parlando di Alessandro Di, l' (ex?) "fratellone" di Luigi Di, il Dibba tornato di fretta dal Sudamerica per risollevare il morale delle truppe a 5 Stelle e con esso i sondaggi che li davano in caduta libera. Il motivo? Bisognava vincere le elezioni regionali in Abruzzo.Elezioni perse, anzi, straperse. Un flop colossale che ha visto il candidato grillino piazzarsi al terzo posto dietro centro-destra e centro-sinistra. Uno choc, uno smacco per chi hadel superamento della vecchia logica bipolare della politica tricolore la propria summa ideologica. Era il 10 febbraio, meno di un mese fa. Da allora Di ...

HuffPostItalia : Tav, Luigi Di Maio: 'Sono rimasto interdetto quando la Lega ha messo in discussione il governo' - L_Antifascista : RT @HuffPostItalia: Tav, Luigi Di Maio: 'Sono rimasto interdetto quando la Lega ha messo in discussione il governo' - mike_white_96 : RT @FQLive: #ULTIMORA DI MAIO: 'SALVINI HA LEGATO TAV AL FUTURO DEL GOVERNO. SONO RIMASTO INTERDETTO' -