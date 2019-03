Buon compleanno | Barbie!

vanityfair

(Di sabato 9 marzo 2019) Credere nei propri sogniL'indipendenzaIl valore dell'amiciziaL'amore per gli animali e la naturaSì, viaggiareDonne al volanteLa bellezza è relativaIl matrimonio? Non è tuttoParità di genereUguaglianza e inclusione9 marzo 1959, una data come tante ma non certo per l’universo del giocattolo: proprio in quel giorno infatti, in occasione della prestigiosa New York Toy Fair, viene svelata al mondo la bambola-icona destinata a passare alla storia: Barbara Millicent Roberts, in arte Barbie.La fashion doll dei record taglia oggi il traguardo dei 60 anni, con una carriera, anzi centinaia di carriere di tutto rispetto alle spalle e una storia fatta di successi, rivoluzioni e molte polemiche: unica bambola che è uscita dall’universo dei giocattoli diventando una vera diva e unica diva che ha ceduto al fascino del “ritocchino” solo per somigliare di più a noi donne comune mortali.Ma andiamo ...

