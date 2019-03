Auguri Salvini | ma non buttare via tutto Il compleanno social del vicepremier

huffingtonpost

(Di sabato 9 marzo 2019) Lui, una torta gigante e un solo commento: grazie! Accanto un cuoricino rosso. È questo il post che compare sul profilo twitter dele ministro dell'Interno Matteo, che oggi compie 46 anni. Sotto, l'inevitabile raffica di, ma anche tanti consigli. Il più ricorrente è quello di non far cadere il Governo gialloverde."Lasci perdere la Tav", scrive un utente; "Nonquesti nove mesi x la Tav", si raccomanda un altro; "Non rovinare quello che avete fatto di straordinario insieme ai 5 stelle, la Tav non serve agli italiani", si spinge a dire un altro utente. C'è poi chi non usa mezzi termini: "Matteo, andiamo avanti, governare è più importante di quel buco maledetto".

matteosalvinimi : #Salvini: grazie per gli auguri in anticipo, il 9 marzo sono 46 e spero di portarli bene. ??#drittoerovescio - HuffPostItalia : Primarie Pd, Matteo Salvini: 'Auguri a Zingaretti, ma affluenza ai minimi' - Viminale : Auguri #vigilidelfuoco! presentazione delle iniziative per gli 80 anni della fondazione del Corpo… -