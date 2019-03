Uomini e Donne | Luigi e Irene | i retroscena del dopo scelta

Uomini e Donne - Giulia Cavaglia : "Non ho mai ambito al trono. Angela? Io farò il mio percorso liberamente" : La nuova tronista racconta le sue aspettative sul trono.

Auto da comprare? Le donne sono più realistiche e pragmatiche degli Uomini : Più scrupolose, meno avventate e più realiste del re quando si parla di budget economico. Nell’acquisto di una macchina, le donne sanno valutare bene molti aspetti che spesso possono passare in secondo piano per gli uomini, spesso abbagliati da cavalli e prestazioni. Ad esempio, un termine di confronto molto importante per stabilire quale modello scegliere è quello dei consumi: le Automobiliste, infatti, per andare incontro ad ...

Uomini e Donne : diretta puntata dell'8 marzo - Claudia e Lorenzo entrano felici : Arriva un nuovo appuntamento di Uomini e Donne, oggi, 8 marzo 2019, dedicato al Trono Classico. Dopo lo speciale della scelta di Lorenzo, torneranno in studio lui e la sua amata Claudia. La coppia sembra essere molto felice ed entreranno innamorati e grati al programma per averli fatti incontrare. ...Continua a leggere

Uomini e Donne - rissa in studio. Interviene anche un buttafuori. : Non c'è mai limite al peggio, nemmeno a Uomini e Donne. Non stiamo parlando soltanto delle liti tra Tina e Gemma, ma anche degli screzi e delle risse sfiorate nel corso del Trono Over. Alcuni componenti del parterre maschile, infatti, sono arrivati alle mani. Maria De Filippi ha dovuto per l'occasione ricorrere all'intervento di un buttafuori.Secondo le anticipazioni già messe in rete, nel corso dell'ultima registrazione del Trono Over di ...

Uomini e donne - Teresa e Andrea si punzecchiano sul web e lui precisa : 'Sii paziente' : I movimenti e le dichiarazioni di Teresa Langella e Andrea Dal Corso continuano ad attirare l'interesse dei telespettatori di Uomini e donne, soprattutto dopo il confronto avvenuto ieri 7 marzo su Canale 5. In tale occasione, l'ex corteggiatore ha cercato di chiarire le ragioni per le quali ha rifiutato la scelta della tronista, lasciandola sola e delusa durante la festa di fidanzamento nel castello. Le sue parole hanno mandato su tutte le furie ...

Uomini e Donne : Davide ritorna in studio per Angela - lei gli dà del pagliaccio : Ieri pomeriggio si è tenuta una nuova registrazioni del trono classico di Uomini e Donne. La tronista Angela Nasti ha avuto un nuovo scontro con il corteggiatore Davide Digeso, che nella puntata scorsa si era eliminato a causa di un battibecco. Il ragazzo ha deciso però di fare una sorpresa alla tronista che non si aspettava di vederlo in esterna, ma Angela non ha gradito per niente quanto organizzato da lui definendolo un pagliaccio e rivelando ...

Uomini e Donne - Gemma rifiuta Rocco per colpa del manager di Giorgio Manetti e Marco Firpo : Gemma Galgani e Rocco Fredella continuano ad essere i protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne ma negli ultimi giorni alcuni rumors hanno fatto capire che la storia tra i due, già di per sé travagliata, ha avuto una battuta d'arresto e sembrerebbe per colpa del cavaliere piacentino. I dubbi di Gemma Galgani Come ormai ben sappiamo, Rocco Fredella ha chiesto esplicitamente a Maria De Filippi di poter vivere una bellissima serata in compagnia ...

Uomini E DONNE/ Lorenzo sorprende Claudia : 'era da tempo che...' - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, anticipazioni Trono Classico. Andrea Zelletta è pronto a scegliere Natalia Paragoni? È davvero un colpo di fulmine?

Anticipazioni Uomini e Donne - registrazione di ieri : Zelletta bacia tre ragazze : Ha avuto luogo ieri, 7 marzo, negli studi Elios di Roma una nuova registrazione dedicata al Trono Classico di Uomini e Donne. A differenza di quanto era accaduto nelle precedenti puntate, non erano presenti ospiti collegati in qualche modo alla prima parte della stagione come Luigi Mastroianni, Ivan Gonzalez, Teresa Langella o Lorenzo Riccardi. Maria De Filippi ha, quindi, dato spazio solamente ai nuovi tronisti, alle prese con la fase iniziale ...

Uomini e Donne oggi : nuova tronista - due ospiti speciali e lacrime : oggi Uomini e Donne: Lorenzo e Claudia in studio, Giulia Cavaglia nuova tronista nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Si parte da Angela. La giovanissima tronista ha chiesto alla redazione di far arrivare in studio una vecchia conoscenza. La ragazza è rimasta piacevolmente colpita da un ex corteggiatore di Teresa Langella, ovvero […] L'articolo Uomini e Donne oggi: nuova tronista, due ospiti speciali e lacrime proviene da ...

Uomini e Donne - Teresa e Andrea si provocano sui social : Quello tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso di Uomini e Donne sembra essere un romanzo dei tempi moderni. Dopo aver rifiutato la scelta di Teresa, il giovane veneto parrebbe essere tornato sui suoi ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari si sposa : indiscreto - la pazzesca richiesta a Maria De Filippi : Vita stravolta per Tina Cipollari, la mattatrice di Uomini e Donne di Maria De Filippi? Pare proprio di sì. L'opinionista del dating-show di Canale 5, infatti, dopo la fine del matrimonio con Kikò Nalli potrebbe convolare a seconde nozze con il nuovo fidanzato, lo chef Vincenzo Ferrara. La Cipollari

Uomini e Donne : la prima intervista di coppia di Luigi Mastroianni e Irene Capuano : La neo coppia rivela: "Questi primi giorni insieme hanno superato di gran lunga tutte le aspettative".

Giovani medici? Le donne sono il doppio degli Uomini - specie fra chirurghi e dentisti : Non si è ancora alla parità di genere, soprattutto nei gradi più alti della professione. Ma il numero di donne in camice bianco è sempre più alto. Secondo gli ultimi dati elaborati dalla Federazione ...