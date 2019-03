Traffico Roma del 08-03-2019 ore 08 | 30

romadailynews

(Di venerdì 8 marzo 2019) VIABILITÀVENERDÌ 8 MARZOORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO ANORD INCOLONNAMENTI SULLE VIA CASSIA E FLAMINA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24TERAMO LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANG.EST. PROSEGUENDO SULLA TANG.EST INCOLONNAMENTI DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO. IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO SAN GIOVANNI, CODE DALLA TIBURTINA ALLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24 E A SEGUIRE TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE. SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, DALLA DIRAMAZIONE DISUD ALL’APPIA. MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALLAFIUMICINO ALLA VIA DE MARE E LUNGHE CODE, PER LAVORI, A PARTIRE DALLA ...

