Torneo di Viareggio non si gioca a Viareggio | Commissione vigilanza non dà il via libera

(Di venerdì 8 marzo 2019) LaCup senza. Sarà, infatti, lo stadio Picco di La Spezia la sede principale della 71a edizione dello storicodi calcio giovanile, che prenderà il via lunedì 11 marzo con la sfida tra Inter (campione in carica) e i portoghesi dello Sporting Braga alle ore 14. Lo stadio ligure ospiterà, quindi, anche la finale deldi mercoledì 27 marzo. Come riferisce La Nazione, la drastica decisione è arrivata a causa della perdurante inagibilità dello Stadio dei Pini di, chiuso dallo scorso 30 giugno 2018 per motivi di sicurezza riguardanti, sopratutto, la gradinata e la tribuna. Realizzati dal Comune per ottenere una riapertura temporanea in vista dell’evento, i lavori fin qui sostenuti non hanno però superato l’esame delladidella scorsa settimana.perde una grande occasione. LaCup va via e chissà se mai ...

