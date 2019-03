Spazio | oggi il rientro della capsula Crew Dragon SpaceX | splashdown nell’oceano

meteoweb.eu

(Di venerdì 8 marzo 2019) E’ in programma, 8 marzo, il: si sgancerà dalla Stazione Spaziale alle 08:31 e cinque ore dopo lascerà l’orbita terrestre per rientrare in atmosfera, testando pesantemente il suo scudo termico. Loè atteso al largoFlorida alle 14:45. “Direi che ilipersonico è probabilmente la mia più grande preoccupazione“, aveva dichiarato la settimana scorsa Elon Musk, fondatore e amministratore di, dopo il lanciodal Kennedy Space Center. “I paracadute si dispiegheranno correttamente e il sistema guiderà2 nella giusta posizione ein sicurezza?” Finora la missione è stata un successo: domenica scorsa lasi è agganciata alla Stazione Spaziale senza problemi, e tre membri dell’equipaggioISS sono riusciti ad aprire il portellone e a ...

