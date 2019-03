Motomondiale | Gp Qatar Marquez vola nel venerdì di prove libere

Motomondiale : Gp Qatar. piloti pronti e carichi per la prima del 2019 : Mancano ormai meno di 24 ore al via della stagione 2019 della MotoGP, con il venerdì di prove libere del Gran Premio del Qatar sulla pista di Losail

Il Motomondiale 2019 parte dal Qatar : gli orari in TV : Il Motomondiale 2019 riparte dal Circuito di Losail, con il GP del Qatar in diretta esclusiva su Sky Sport MotoGP (canale 208) da oggi, giovedì 7, a domenica 10 marzo. Sfida aperta al dominatore Marc Marquez in MotoGP, con i sei italiani Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Andrea Iannone, Danilo Petrucci, Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia […] L'articolo Il Motomondiale 2019 parte dal Qatar: gli orari in TV sembra essere il primo su ...