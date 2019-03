La capsula spaziale Crew Dragon di SpaceX è regolarmente tornata sulla Terra | con un

Stazione Spaziale : la capsula Crew Dragon SpaceX agganciata alla ISS fino all’8 marzo : SpaceX ce l’ha fatta. Per la prima volta una capsula privata progettata per il trasporto di astronauti ha agganciato la Stazione Spaziale. Il docking della Crew Dragon con la Iss è avvenuto il 3 marzo alle 11:50, ora italiana. La manovra di rendez-vous – ricorda Global Science – è stata del tutto automatica e non ha avuto bisogno del braccio robotico che solitamente cattura le altre navette cargo. Ora la capsula resterà agganciata ...

