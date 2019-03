GTA Online | La settimana del volo

GTA Online – Prova le 7 nuove gare per la RC Bandito : Il caos in miniatura delle gare per la RC Bandito si propaga per Los Santos e Blaine County, con sette nuovi tracciati in vari luoghi, tra cui Fort Zancudo, Paleto Forest e il molo di Vespucci. RC – Carico caotico: A Los Santos il bicchiere è sempre mezzo pieno. Prendi Elysian Island, per esempio. Se guardi oltre i macchinari scarsamente sorvegliati e le ripetute morti sul lavoro, scoprirai una gloriosa opportunità ...

Red Dead Online perde giocatori : entrate cinque volte inferiori rispetto a quelle di GTA Online : Mentre GTA Online ha spinto Grand Theft Auto 5 ad essere uno dei giochi più popolari al mondo (con oltre 100 milioni di unità vendute), sembra che Rockstar non sia stata in grado di replicare quel successo con Red Dead Online in Red Dead Redemption 2.Come riporta Gamingbolt, SuperData rivela che Red Dead Online ha ricavato cinque volte meno denaro di GTA Online. La componente Online di GTA sta avviandosi verso il tramonto, mentre quella di Red ...

GTA Online : La settimana dell’Apocalisse : Tutto ebbe inizio da poco più di un mito: fievoli voci di corridoio secondo cui i migliori ingegneri della Principe erano al lavoro sulla loro prima supercar. Poi il mito divenne leggenda: cominciarono a trapelare alcune foto, così provocanti da rendere il loro mero possesso un crimine federale. Quindi la leggenda è diventata una voce di corridoio: un’auto così esclusiva che nessuno era in grado di ...

GTA Online : Bonus e Guadagni raddoppiati per missioni e traffici illeciti : Che tu ci creda o no, negli anni ’60 la Vamos era stata presentata al mercato come un’utilitaria pratica ed economica. Nel corso del decennio successivo, però, è successa una cosa meravigliosa. Se n’è andata di casa e ha cominciato a frequentare i V8 e le fastback. Il suo passo si è allungato, la griglia si è allargata e il cofano si è allungato e appiattito così tanto da ...

Creava trucchi per avere soldi infiniti su GTA Online : dovrà pagare multa da 190mila euro : Aveva creato un trucco per avere soldi infiniti sul popolare videogioco Gta Online e ora è stato condannato a pagare una multa di 150mila dollari più 66.869 dollari di spese legali, per un totale di 191 mila euro. È accaduto in Florida, negli Stati Uniti, a Jhonny Perez che era riuscito a creare e condividere Elusive, uno strumento a pagamento che permetteva ai giocatori di avere valuta infinita in gioco. I trucchi, chiamati “cheats” ...

Creava trucchi per GTA Online : condannato a pagare 150mila dollari : Perez insomma aveva creato una seconda economia all'interno del gioco. L'Online ha reso tutto ciò ancor più pesante. Giocando in Rete con altri giocatori, Elusive falsava l'esperienza di gioco, oltre ...

GTA Online : Arriva la Muscle Car Schyster Deviant : Un tempo, la Deviant era considerata un’outsider nel campo delle Muscle car. Ma, come sa benissimo il Team Schyster, nel paese delle opportunità un outsider è un mostro geneticamente modificato che aspetta solo il momento giusto. Revisionata, rimodellata e ricalibrata, la Schyster Deviant è ora tornata sulle strade di Los Santos, pronta a farsi valere. Disponibile da Legendary Motorsport. Sfida ...

Un cheater di GTA Online è stato condannato a risarcire Take-Two per 150.000 dollari : L'autore del programma cheat Elusive (utilizzato in GTA Online) Jhonny Perez, è stato recentemente condannato a risarcire Take-Two con 150.000 dollari dalla Corte del distretto di New York. Come riporta Kotaku, Elusive è stato utilizzato dai giocatori di GTA Online per bypassare le regole dell'economia di gioco, permettendo anche di generare valuta illimitata. Lo scorso anno Take-Two ha contattato Perez al fine di convincerlo di smettere con la ...

GTA Online : Punti doppi - nuove gare ed omaggi : Tutto il pericolo senza il rischio. La piccola auto dal grande arsenale arriva sulle strade di Los Santos, pronta a essere personalizzata con un’ampia gamma di sorprese come mine cinetiche ed EMP, tantissime modifiche estetiche e molto altro. Se vuoi provare l’indescrivibile piacere di vedere i tuoi nemici fuggire istericamente e in preda al panico da un’auto giocattolo, questa è la tua unica ...

GTA Online : Sconti su uffici - veicoli armati e di lusso : Ti aspetti la classica sportiva da gara, ben disciplinata, impeccabile, regolare. Ma basta sfiorare l’acceleratore e la Schlagen schizza da zero a “fattela addosso” e l’acquirente capisce di aver speso bene i propri soldi. GTA ONLINE: Nuovi Sconti per gli spendaccioni La Benefactor Schlagen GT è disponibile da Legendary Motorsport. I fornitori di auto di dubbia provenienza possono darsi alla ...

GTA Online : Arriva la nuova Muscle Car Declasse Tulip : Gli anni settanta non ci hanno dato solo discoteche e pantaloni strettissimi, ma anche alcune delle auto più iconiche della storia americana! Fedele alla sua passione per cofani enormi, curve classiche e potenza devastante, Declasse è orgogliosa di presentarvi la Muscle Car Tulip, disponibile in esclusiva da Southern San Andreas Super Autos. La nuova Muscle Car Declasse Tulip ...