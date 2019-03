Facebook | Zuckerberg annuncia la crittografia end-to-end per garantire più sicurezza e

Facebook - la piroetta di Zuckerberg : il futuro è nei messaggi privati : Roma, 7 mar., askanews, - Facebook cambia pelle: il social media diventato un colosso globale puntando tutto sulla raccolta dei dati personali dei suoi utenti vede un futuro mirato alla privacy e alle ...

Zuckerberg : il futuro di Facebook sta nei messaggi privati : Il futuro di Facebook sta nel privato. In un post pubblicato sul suo profilo, Mark Zuckerberg ha scritto che il gruppo potrebbe criptare le conversazioni della maggior parte del suo servizio di messaggistica, chiaro segnale che il colosso mondiale del social network punta a sviluppare le chat private. "Lavorare per incrementare e criptare le conversazioni private è la cosa giusta da fare", ha detto Zuckerberg, senza fornire dettagli di un piano ...

Ecco come cambierà Facebook per Zuckerberg : privacy e interoperabilità con WhatsApp - Instagram e Messenger : Mark Zuckerberg delinea il futuro di Facebook e delle piattaforme di messaggistica istantanea, che si sposteranno verso una maggiore sicurezza. L'articolo Ecco come cambierà Facebook per Zuckerberg: privacy e interoperabilità con WhatsApp, Instagram e Messenger proviene da TuttoAndroid.

Zuckerberg vara lo scambio diretto di messaggi tra Facebook - Whatsapp e Instagram : Mark Zuckerberg, al timone di Facebook In un lungo post incentrato sulla privacy Mark Zuckerberg ha annunciato l’intenzione di rendere possibile la comunicazione tra le differenti app di messaggistica dei social network che possiede. Gli utenti di Whatsapp, Instagram Direct e Facebook Messenger potranno comunicare tra loro indipendentemente dalla piattaforma usata. Il fondatore del più importante social network al mondo conferma così le ...

Zuckerberg annuncia una svolta sulla privacy : come cambierà Facebook - in 6 punti : Il numero uno di Facebook, Mark Zuckerberg, ha annunciato sul suo profilo il lancio di una nuova piattaforma che avrà l'obiettivo di garantire la massima privacy agli utenti, aumentando la sicurezza e ...

Facebook - i social di Zuckerberg si parleranno. "Sarà possibile mandare messaggi da una piattaforma all'altra" : Da Fb a WhatsApp, da Instagram a Fb: cadono i muri tra le app di Menlo Park. L'annuncio del ceo: "Con l'integrazione vantaggi per privacy e sicurezza"

Non ce ne voglia Zuckerberg - ma da Facebook noi ci proteggiamo : Facebook è ormai arrivata ad un punto di saturazione per quanto riguarda gli utenti nel mondo occidentale o, più precisamente, in quello sviluppato. Altra storia sono i mercati emergenti ed in via di ...

Facebook - cronologia pulita e utente al centro : così Zuckerberg cambierà la sua creatura : Nei giorni dello scandalo Cambridge Analytica, durante una riunione fra Mark Zuckerberg e il suo staff più ristretto, qualcuno prospettò la possibilità di concedere all’utente una possibilità in più: visualizzare e cancellare la cronologia di dati relativi all’utilizzo della Rete, che in un mondo o nell’altro finiscono nei data center di Facebook...

Zuckerberg ci ripensa e consente agli utenti Facebook di cancellare i messaggi inviati : Dopo WhatsApp, anche su Facebook Messenger sarà possibile d'ora in avanti revocare i messaggi inviati, sia nelle chat singole che in quelle di gruppo Mark si è deciso finalmente. D'ora in poi potrete ...

Almeno 7 consigli per aumentare la sicurezza su Facebook : parla lo staff di Zuckerberg : Da un paio d'anni a questa parte si parla con preoccupazione crescente di un delicato tema come quello della sicurezza su Facebook. Privacy e tanto altro ancora al centro di critiche e vulnerabilità più o meno note, al punto che oggi 5 febbraio ci arrivano alcune dritte direttamente dallo staff di Zuckerberg. In particolare, ci sono Almeno 7 punti che vanno trattati con grande attenzione, a maggior dopo alcuni aggiornamenti che vi abbiamo ...

15 ANNI DI Facebook/ Il segreto del successo di Zuckerberg? La nostra autostima... : Lunedì FACEBOOK festeggerà il suo 15esimo compleanno. I segreti che carpisce ai suoi utenti sono il mezzo per fare soldi. Ecco come