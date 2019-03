Droga | per Consulta sproporzionata pena minima di 8 anni

Fabio Ferrari - il Chicco dei Ragazzi della III C e il suo segreto doloroso : "Perché sono caduto nella Droga" : Negli anni 80 con Chicco, il più sveglio dei Ragazzi della III C, si è guadagnato lo status di cult di un decennio. Oggi Fabio Ferrari ha 59 anni, fa ancora l'attore e ai Lunatici, a Rai Radio2, ha raccontato i lati segreti della sua carriera e della sua vita, anche quelli più dolorosi a cominciare

Droga - Consulta : sproporzionata pena minima di 8 anni per i reati non lievi : La Corte costituzionale ha stabilito che la pena minima di otto anni prevista per i reati non lievi in materia di stupefacenti è sproporzionata. Troppa la differenza con il massimo stabilito per i reati di lieve entità (quattro anni): un’anomalia sanzionatoria in contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione), oltre che con il principio della funzione rieducativa della pena (articolo 27). ...

Modica - Droga in macchina pronta per lo spaccio : arrestato modicano : La droga pronta in macchina pronta per lo spaccio: arrestato un Modicano dai Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Modica

Droga - rapine - estorsioni e minacce : arresti e perquisizioni in tutta la città : L'indagine 'Pensa', che prende il nome dal writer campobassano condannato in Romania per rapina, ha preso il via dall'episodio di cronaca avvenuto la scorsa estate in via Ferrari, dove a essere presi ...

La Russa e il figlio rapper : "Canta 'sono tutto fatto'? Se lo becco con la Droga lo ammazzo" : Ignazio La Russa e il figlio rapper. Leonardo Apache, nome d'arte Larus, è il terzogenito del vicepresidente del Senato di Fratelli d'Italia. In un'intervista a Radio Capital La Russa ha spiegato: "Fa il rapper per hobby". E a Edoardo Buffoni che gli ha fatto notare che i testi sono "estremi" e che in una canzone canta "sono tutto fatto", il senatore tranquillizza: "Non è fatto, il di fatto ha un significato diverso. Comunque, i ...

La Russa e il figlio rapper : 'Canta 'sono tutto fatto'. Ma se lo becco con la Droga lo ammazzo' : rapper e trapper sono ormai le rockstar delle nuove generazioni: come abbiamo visto al Festival di Sanremo, questo genere di musica è in forte crescita e tanto popolare tra i ragazzi italiani. Ignazio ...

Ha preso il via a San Vero Milis - Or - la campagna di prevenzione alle droghe di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga : Un problema quanto mai sentito anche nei piccolissimi centri periferici, San Vero Milis conta meno di 2500 abitanti, dove il consumo di Droga è diffuso come dimostrano le diverse notizie di cronaca ...

Parma - fermato per Droga coach di volley : aveva 200 grammi di coca : Indagine dopo una soffiata L'allenatore-videomaker, racconta oggi Gazzetta di Parma , non ha alcun precedente ed è ora in carcere in attesa dell'udienza di convalida. L'accusa è detenzione e spaccio ...

Decreto Anti-Droga - pene per chi spaccia dai 3 anni ai 6 - Salvini è pronto per la proposta : Matteo Salvini è pronto a combattere lo spaccio con un Decreto che potrebbe cambiare la situazione attuale Matteo Salvini, durante una conferenza stampa a Montecitorio ha commentato così il terribile incidente avvenuto stanotte nelle Marche, a Recanati, in cui ha perso la vita una coppia di genitori, per colpa di un uomo che guidava sotto … Continue reading Decreto Anti-Droga, pene per chi spaccia dai 3 anni ai 6, Salvini è pronto per la ...

Perugia - nigeriano con 1 - 5 kg di Droga nello zaino : condannato con pena sospesa : Da poco arrivato in Italia eppure già perfettamente inserito nel losco mondo dello spaccio di sostanze stupefacenti. Un 20enne nigeriano , di certo, non ha perso tempo per avviare il suo criminale lavoro. Sbarcato come profugo a Lampedusa, e successivamente trasferito in ...

A Rogoredo nello snodo dello spaccio : «Lavoro e speranza - così Milano può battere la Droga» : È il giorno del 143 esimo compleanno del Corriere , fondato il 5 marzo 1876, che in quest'occasione ha deciso di lanciare il restyling della Cronaca di Milano da domani in edicola con una veste ...

Scoperta centrale spaccio Droga - arresti : ANSA, - PAOLA, COSENZA,, 5 MAR - Una centrale di spaccio di sostanze stupefacenti attiva nella zona del Tirreno cosentino è stata smantellata dai carabinieri della Compagnia di Paola che hanno ...

In pancia 80 ovuli di Droga Rischia di morire : operato : Ha Rischiato seriamente di morire per potersi garantire una manciata di euro. In cambio si era imbottito di ovuli di cocaina e aveva tentato - invano - di oltrepassare la dogana. È stato operato d'...

Droga - Salvini duro : 'pene doppie per chi spaccia'/ Lega : 'Basta con modica quantità' : Droga, ddl della Lega dopo la tragedia di Porto Recanati: Matteo Salvini propone 'pene doppie per chi spaccia', il commento di Molinari.