Corona si scusa con Riccardo Fogli

Blastingnews

(Di venerdì 8 marzo 2019) Difficile restare tranquilli quando di mezzo c’è Fabrizio, il re dei paparazzi, il personaggio televisivo che ha fatto di un certo tipo di giornalismo il proprio marchio distintivo. Il fatto si riferisce alla sua apparizione nella scorsa puntata dell’Isola dei famosi, nella qualeha attaccato violentemente, millantando una relazione di Karen Trentini, moglie dell’ex Pooh, con l’imprenditore Giampaolo Celli. In quell’occasioneha infierito pesantemente su uninerme, definendolo ‘vecchio’ e ‘cornuto', il tutto in puro stile ‘trash’. Ovviamente la sua apparizione nella trasmissione di Canale 5 ha provocato critiche a non finire, sui social e nei media. Il noto critico televisivo Aldo Grasso si è espresso in merito definendo l’episodio come ‘pornografia televisiva’.è tornato sull’episodiondosi conE come spesso accade, sempre ...

gabrielepx : Non sarà mica che si scusa perché si è scatenata una enorme e giusta protesta? - RobertaGallo : Le scuse di #corona, valgono come il due di picche, così come lo hanno pagate per dire le cattiverie su #fogli, cos… - SimonaBellone : #FabrizioCorona #Mediaset #IsolaDeiFamosi #RiccardoFogli “Sul piano lavorativo era la cosa giusta da fare.” F.C. ?!… -