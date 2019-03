huffingtonpost

(Di venerdì 8 marzo 2019) Guardate le due istantanee di giornata. Salvini, sicuro e ai limiti della strafottenza, augura a tutti buon week end, parte per Milano, fa sapere che prima di martedì non tornerà a Roma, ovvero a bandi della Tav già pubblicati. E tanti saluti, con tanto di rassicurazioni finali su "nessuna crisi, nessuna nostalgia del passato". Luigi Di Maio, visibilmente scosso, in conferenza stampa a palazzo Chigi, lo invita a un incontro (mentre l'altro è già in volo), esterrefatto per le rudi modalità dell'alleato, e soprattutto quella parola "bandi", la sua irrinunciabile linea del Piave, neanche la nomina, con l'atteggiamento di chi spera in un accordo, fino all'ultimo momento, terrorizzato dall'eventualità di una crisi.È evidentemente un leader in difficoltà, sinceramente incredulo di quel che sta accadendo, che fatica a prendere ...

paternodilucani : Storie di cocci e di cocciuti imbelli !!! - Libercolo : RT @HuffPostItalia: Cocci di una coalizione -