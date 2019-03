C' è una scatola che legge i colori per i non vedenti

ilgiornale

(Di venerdì 8 marzo 2019) Una ragazza non vedente finalmente potrà "vedere" idegli oggetti che la circondano grazie a una speciale scatoletta messa a punto da un'azienda hi-tech. L'idea è venuta ai suoi compagni di scuola, che si sono cimentati in un percorso di alternanza scuola-lavoro (leggi la storia su L'Arno.it). Laura Paolini, diciotto anni, è una studentessa del liceo classico Foresi di Portoferrario (Isola d'Elba). "Sarebbe bello poter fare qualcosa per lei", hanno pensato i suoi compagni una volta entrati nella Elbatech per il loro stage. Qalche settimana di lavoro e la scatoletta è stata messa a punto. Come funziona? Un sensore esegue la mappaturametrica dell'oggetto e, attraverso un software, comunica il nome del colore. Per ora si tratta di un prototipo ma, se le cose dovessero andare bene (c'è già un crowdfunding) potrebbero essere prodotte in larga scala, per tutti quelli che ne ...

LucaBizzarri : Un treno è rinchiuso in una scatola d'acciaio: in un parlamento ci sono due forze unite e alternative. Quindi forse… - vantespresso : in tutto ciò il mio spirito animale è mamma che, tornata a casa da lavoro, trova il mazzo di mimose in un vaso sul… - soloio0509 : RT @soloio0509: .. e cos’altro potrebbe proporre ?? una scatola cranica ‘sfitta’ e da tempo ..desolatamente a secco..persino della cedol… -