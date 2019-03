Annullata decisione abnorme | il post di Renzi sui genitori

Genitori Renzi interdetti ma non più ai domiciliari - l’ex premier : “Annullata decisione abnorme e assurda” : Le motivazioni con cui il tribunale del Riesame ha rimesso in libertà i Genitori di Matteo Renzi, disponendo per loro l’interdizione di 8 mesi da ogni attività imprenditoriale, saranno depositate nei prossimi giorni. Sono bastati pochi minuti, tuttavia, per leggere le prime reazioni dell’universo Renziano. L’ex premier, ad esempio, ha scritto un lungo post sui suoi profili social per esprimere tutta la soddisfazione per il ...