Aereo bloccato in pista per la neve | il pilota ordina 23 pizze al formaggio per i

Multata la ragazza che aveva bloccato Aereo per proteggere migrante : Elin Ersson, la giovane attivista svedese che lo scorso luglio aveva impedito la partenza di un aereo per evitare la deportazione di un migrante , é stata adesso condannata al risarcimento di una multa ...

Da un mese c’è un Aereo norvegese bloccato in Iran - ma non è colpa dell’Iran : Ha fatto un atterraggio di emergenza per un guasto al motore, ma ripararlo è molto complicato per via delle sanzioni internazionali