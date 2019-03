A Porta a porta la concorrenza non si nomina Nessun riferimento a Del Debbio e Mentana

Stracult in onda a notte fonda. Andrea Delogu : "Colpa di tutti. Sarà così fino a quando sarà imPortante lo share" : Programma di nicchia sì, ma c’è un limite a tutto. Stracult comincia quando la mezzanotte è passata da più di venti minuti e Andrea Delogu non cela il suo disappunto. quando in onda c’è ancora Popolo Sovrano, la conduttrice utilizza i social per esprimere la sua opinione sulla tendenza ormai diffusa di allungare fino all’estremo le prime serate televisive.“fino a che sarà più importante lo share e non il contenuto dei programmi, non ...

Dritto e Rovescio - Del Debbio si libera delle piazze e si Porta a casa lo scoop con Salvini che minaccia la crisi di governo : [live_placement] Messo in soffitta dopo le ultime politiche con l'accusa di aver favorito i populisti, Paolo Del Debbio è tornato stasera con Dritto e Rovescio, che potremmo definire "un talk show del cambiamento", con tanto di scoop alla prima puntata, ovvero Salvini che minaccia la crisi di governo se non si farà la Tav.Via le piazze, via i toni urlati: Del Debbio stesso in studio sottolinea i cambiamenti rispetto al passato quasi a ...

Tav - Salvini minaccia crisi di governo. Di Maio : “ComPortamento irresponsabile” : E' disposto a provocare la crisi di governo sulla Tav? "Se qualcuno mi dice che non servono i treni, anch'io vado fino in fondo". Cosi' il ministro dell'Interno Matteo Salvini, intervenendo a 'Dritto e Rovescio'. - "Faro' di tutto perche' il governo non cada", ha pero' aggiunto Salvini. - Salvini ha anche detto che "per quello che mi riguarda la Tav si fa. Se ho speso i soldi degli italiani per fare un buco nella montagna, nessuno mi convincera' ...

Il Salisburgo : “Stessi tiri in Porta del Napoli - ma finisce 0-3” : La reazione degli austriaci La sconfitta per 3-0, rimediata dal Salisburgo al San Paolo contro il Napoli nella sfida valida per gli ottavi di finale di Uefa Europa League, non ha lasciato indifferenti gli austriaci. Ecco, infatti, la foto postata sul sito ufficiale della FC Red Bull Salzburg, accompagnata da un titolo eloquente: “Deludente notte all’ombra del Vesuvio”. “Stessi tiri in porta, ma finisce 0-3” Questa ...

Milano. A Porta Genova un intervento di urbanistica tattica : Il progetto di urbanistica tattica “Piazze Aperte” sbarca in Porta Genova. Dopo aver Portato nuova vitalità e colore in piazza

Il Consiglio di Stato : niente più segreti sui cibi imPortati : La concorrenza passa anche attraverso la trasparenza. Partendo da questa considerazione Coldiretti ha portato avanti una battaglia per accedere ai dati dei flussi commerciali del latte e dei prodotti ...

Vincere 3-0 col Salisburgo e subire venti tiri in Porta : il Napoli non può stare sereno : Senza Koulibaly e Maksimovic Vincere 3-0 e allo stesso tempo avere il proprio portiere come migliore in campo e probabilmente aver subito il più alto numero di tiri in stagione: venti. A occhio, non era mai successo. Ma è la fotografia di Napoli-Salisburgo partita che gli azzurri hanno vinto anche mostrando finalmente cinismo sotto porta, soprattutto nel primo tempo, contro un avversario mai domo e che varrà la pena non sottovalutare tra sette ...

Inter - Lautaro Martinez : 'Rigore di Brozovic? Decide Spalletti. Icardi è imPortante' : L'attaccante dell' Inter Lautaro Martinez ha concesso un'Intervista a Sky Sport dopo il pari contro l'Eintracht: 'Durante la partita abbiamo avuto occasioni, ma non siamo riusciti a concretizzarle. È stata una partita dura, loro hanno pressato bene, noi cercavamo di saltare ...

Meret : «Era imPortante tornare in campo e fare quello che so fare» : Il portiere del Napoli Meret ai microfoni di Sky al termine della partita contro il Salisbugo: «E’ stata una buona partita soprattuto nel primo tempo, siamo partiti molto aggressivi. Nel secondo tempo abbiamo rischiato troppo. Era importante non prendere gol in casa. Sono contento della mia prestazione, mi è dispiaciuto molto domenica lasciare in 10 i miei compagni perciò oggi era importante tornare in campo e fare quello che so fare» Un ...

Bologna : trova una granata in cantina e la Porta all’Esercito : Ha trovato una granata e alcuni proiettili della Seconda Guerra, ha attraversato mezza città per portarli in una caserma dell’Esercito: è accaduto ieri a un artigiano ‘svuotacantine’, che stava liberando per conto di una donna lo scantinato di un appartamento di via Capo di Lucca, in centro a Bologna. Quando ha capito di avere fra le mani un ordigno, anziché chiamare le forze dell’ordine ha deciso di portare personalmente ...

Biathlon - tutte le medaglie vinte dall’Italia ai Mondiali : il bronzo della staffetta mista ci Porta a quota 23 : Oggi l’Italia ha conquistato la 23^ medaglia della sua storia ai Mondiali di Biathlon. La staffetta mista ha festeggiato una fantastica medaglia di bronzo chiudendo alle spalle di Norvegia e Germania: Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch hanno rimpinguato il nostro forziere in cui figurano 6 ori, 4 argenti e 13 bronzi dal 1979 a oggi. Di seguito tutte le medaglie vinte dall’Italia ai Mondiali di ...

Panini Comics Porta Conan - Beastars e Paradise Kiss a Cartoomics : Il fumetto, creato da Paru Itagaki , è ambientato in un mondo popolato da animali antropomorfi che vede la convivenza fra erbivori e carnivori. Il manga è incentrato su Legoshi , un lupo grigio ...

Equita Group - Fenera Holding ha in Portafoglio il 5% : La Consob rende noto che, lo scorso 4 marzo 2019, Fenera Holding ha acquisito una quota azionaria in Equita Group del 5%, detenuta a titolo di diretta proprietà. La nuova compagine azionaria di Equita ...

Dentro l’inferno della Libia - a Piazzapulita il rePortage sconvolgente che racconta le prigioni dei migranti : Un reportage esclusivo e sconvolgente che racconta l’inferno delle prigioni dei migranti in Libia, attraverso le voci e le testimonianze video di carcerieri e carcerati. Nelle immagini raccolte dalla squadra di Piazzapulita le prove di una violazione sistematica dei diritti umani che continua a poche centinaia di chilometri dalle nostre coste, nel silenzio dell’Italia e dell’Europa. Piazzapulita – Giovedì 7 marzo alle 21.15 su La7. Tra ...