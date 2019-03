WTA Indian Wells – Esordio soft per Azarenka | successo nel derby bielorusso contro Lapko

Tennis - WTA Indian Wells 2019 : i risultati del primo turno della parte bassa del tabellone. Avanti Konta e Azarenka : Si è completato nella notte italiana il primo turno della parte bassa del tabellone femminile del torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells: scattato dunque il classico tabellone a 96 con 32 teste di serie esentate dal primo turno. Sul cemento outdoor californiano i due nomi più attesi hanno passato il turno, ovvero la britannica Johanna Konta e la bielorussa Victoria Azarenka. L’eliminazione più eccellente è quella della croata Petra ...

Tennis - WTA Indian Wells 2019 : Sara Errani eliminata nell’ultimo turno delle qualificazioni dalla svizzera Stefanie Voegele : Sara Errani non riesce a centrare l’ingresso nel tabellone principale del torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells: l’azzurra è sconfitta nel secondo e decisivo turno delle qualificazioni dalla svizzera Stefanie Voegele che si impone per 6-2 7-6 (4) in cento minuti di gioco. Nel primo set l’azzurra parte male e perde due volte il servizio nel secondo e nel quarto gioco, ma almeno vince un game in risposta: sotto 1-4 ma con ...

WTA Indian Wells 2019 - sorteggiato il tabellone. Gli incroci e gli accoppiamenti delle favorite verso la finale : Un anno dopo Naomi Osaka si presenta ad Indian Wells da numero uno del mondo e con due Slam in bacheca. La giapponese è la favorita nel primo WTA Mandatory della stagione e si presenta sul cemento americano con l’obiettivo di bissare il successo della passata stagione, che è stato anche il primo della sua carriera. Non sarà comunque un percorso facile quello di Osaka, visto che il sorteggio non è stato propriamente benevolo con la numero ...

Tennis - WTA 125K Indian Wells 2019 : Viktorija Golubic annulla un match point a Jennifer Brady e la rimonta. Il torneo è dell’elvetica : La finale del torneo WTA 125K di Indian Wells sorride all’elvetica Viktorija Golubic, che supera in rimonta la statunitense Jennifer Brady, alla quale annulla anche un match point prima di avviarsi inesorabilmente verso una travolgente corsa per la conquista del torneo con il punteggio di 3-6 7-5 6-3 in due ore ed tredici minuti di battaglia. Nel primo set gira tutto bene alla statunitense, che nel terzo game riesce ad annullare due break ...

Tennis - WTA 125K Indian Wells 2019 : la finale sarà Golubic-Brady. Eliminate Wang e Diyas : La finale del torneo WTA 125K di Indian Wells vedrà opposte l’elvetica Viktorija Golubic (che ha eliminato la cinese Qiang Wang per 7-5 6-1) e la statunitense Jennifer Brady (che ha battuto la kazaka Zarina Diyas con un duplice 6-3), che domani nella serata italiana si giocheranno il titolo. La svizzera Viktorija Golubic ha sconfitto la cinese Qiang Wang con lo score di 7-5 6-1 in un match durato 100 minuti che si è deciso assieme ...

WTA Challenger Indian Wells – Sara Errani si arrende all’americana Kiick - azzurra ko in tre set : Niente da fare per la tennista italiana al cospetto dell’avversaria americana, riuscita ad imporsi con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-2 Sara Errani esce di scena al primo turno del Challenger di Indian Wells, subendo una dolorosa sconfitta da Allie Kiick. L’americana si impone con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-2 al termine di una partita equilibrata, risolta solo al terzo set della numero 145 del ranking WTA dopo quasi due ore di ...